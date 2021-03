Poortgebouw krijgt eindelijk zijn lang verdiende opknapbeurt

"Het is een behoorlijke uitdaging", lacht de ervaren aannemer Xander Tom van het Rotterdamse IMTO Benelux. De bouwvakkers moeten al het verkeer ongestoord laten passeren en daarnaast het gehavende monument opknappen.

Kijk hieronder naar de reportage over de opknapbeurt van het Poortgebouw. De tekst gaat verder onder de video:

De gemeente heeft geëist dat het gebouw bouwkundig weer in goede staat wordt gebracht. Dat betekent niet dat het Poortgebouw helemaal in ere hersteld wordt. De plastic kozijnen blijven er bijvoorbeeld inzitten. "Maar het staat er straks wel weer netjes bij. Het gebouw kan dan weer jaren mee."

'Iconisch'

Rotterdam greep in 2019 in en eiste dat de vier eigenaren het historische pand zouden restaureren. Toen renovatie uitbleef, volgde een zogeheten 'besluit last onder dwangsom' wat neerkwam op onderhoud plegen of een boete betalen. Dat heeft gewerkt, de renovatie is nu gestart.

"Het is een iconisch Rotterdams gebouw. Je kunt het pand er niet zo slecht bij laten staan", vertelt projectmanager Marcel Buijs van de gemeente Rotterdam. "Dat het gebouw nu in de steigers staat, visualiseert het begin van een mooi onderhouden Poortgebouw."

De renovatie is naar verwachting in november afgerond.