Met 'Birth of a new Age' vertegenwoordigt Jeangu Macrooy Nederland op het Songfestival in Rotterdam

Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam met het nummer 'Birth of a new Age'. Dat heeft AVROTROS, de organisator van het songfestival, bekendgemaakt.

De zanger presenteerde donderdagavond het liedje tijdens een livestream. "Het lied is een ode aan iedereen die voor zichzelf opkomt en de kracht van zijn authenticiteit durft te vieren", zegt Macrooy over het nummer. Hij zingt in het lied ook in de taal van Suriname, het Sranantongo. "Ik wilde iets doen met mijn afkomst, omdat ik daar mijn kracht uithaal", zegt de zanger, die is geboren in Paramaribo. "Het is een eerbetoon aan mijn wortels."

'Ik ben niet kapot te krijgen'

Het gaat om de tekst Yu no man broko mi, mi na afu sensi. "Het is gebaseerd op een oud Surinaams gezegde, 'ik ben maar een halve cent, maar niemand kan mij breken'", zegt Macrooy. "De halve cent was destijds het kleinste muntje. Het gezegde betekent: jij kunt denken dat ik klein en minderwaardig ben, maar ik ben niet kapot te krijgen."

Vorig jaar zou Macrooy meedoen met het liedje Grow, maar toen werd het evenement vanwege de coronapandemie afgeblazen. De zanger moest daarop een nieuw liedje maken, net als alle andere terugkerende deelnemers van het evenement.

Editie op anderhalve meter

Dit jaar gaat het Eurovisie Songfestival hoe dan ook door, maar in welke vorm wordt later bekend. De organisatie zet in op een 'editie op anderhalve meter', een scenario waarbij alle 41 artiesten met hun entourage fysiek in Rotterdam aanwezig kunnen zijn.

De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 18 en 20 mei. De finale is op zaterdag 22 mei. Nederland staat sowieso in de finale, als gevolg van de winst van twee jaar geleden.