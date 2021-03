Dordtenaren 'opgeschrikt' door onverwacht vuurwerkspektakel

Een groep van vijftig personen heeft in Dordrecht donderdag voor een knallende avond gezorgd. Op de Kerkeplaat staken ze vuurwerk af, vlakbij de gevangenis van Dordrecht. De knallen waren in de wijde omgeving te horen en te zien.

De vuurwerkshow zou aan het begin van de avond ongeveer tien minuten hebben geduurd. De politie nam uiteindelijk een kijkje op de Kerkeplaat, maar die trof de groep niet meer aan.

Dordtenaren delen op social media foto's en video's het spektakel.

Verjaardag Zwarte Cobra

Volgens Het Parool zou het vuurwerk zijn geweest voor crimineel Henk R., ook wel bekend als de Zwarte Cobra. Die is vandaag jarig. R. kwam in januari vanuit de VS terug naar Nederland nadat hij daar een straf van zestien jaar had uitgezeten voor het voorbereiden van xtc-handel. Terug in Nederland is R. direct weer vastgezet op verdenking van een dubbele moord van dertig jaar geleden.

De politie en de advocaat van R. kunnen niet bevestigen dat het vuurwerk voor hem was.