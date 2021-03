Man aangehouden na het werpen van explosief vanuit zijn huis

Politie valt een woning binnen in de Wantijstraat in Dordrecht (Bron: MediaTV - Jordy Nijenhuis)

In Dordrecht heeft een 39-jarige man donderdagavond een explosief uit zijn woning gegooid. Door de ontploffing in de Wantijstraat raakten meerdere auto's en ramen in de straat beschadigd. De man is aangehouden.