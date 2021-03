Rotterdams verzorgingstehuis getroffen door coronavirus

Elf bewoners van woonzorglocatie De Hofstee in Rotterdam-Ommoord hebben het coronavirus opgelopen. Het gaat om ouderen van één verdieping. Ze zijn in quarantaine geplaatst, zo meldt een woordvoerder van zorginstelling Laurens waar De Hofstee onder valt.

In De Hofstee hebben de meeste ouderen tijdens de eerste prikronde het coronavaccin gehad. De woordvoerder van Laurens kon niet bevestigen of al deze elf ouderen inmiddels de eerste prik hebben gekregen. Het zou kunnen dat een aantal ouderen op een later moment, tijdens een 'inhaalronde', pas de eerste prik krijgt toegediend.

De verpleeghuisbewoners die wél hun eerste prik hebben gehad, maar momenteel toch besmet zijn met het coronavirus, krijgen hun tweede prik nu op een later moment. Zij moeten dus nog even wachten op hun tweede coronavaccin.