Voormalig succescoach Excelsior Maassluis voor de groep bij Almere City

Rijsdijk is sinds januari 2020 actief bij Almere City. Voordat hij bij deze club aan de slag ging, werkte Rijsdijk bij Jong Sparta en Excelsior Maassluis in de tweede divisie. Bij de Tricolores kende de coach zijn grootste succes. Met Excelsior Maassluis pakte hij in het seizoen 2015/2016 het landskampioenschap in het amateurvoetbal.

Zaterdag treft Rijsdijk met Almere City een regioclub. In Flevoland komt om 14:00 uur Excelsior op bezoek.