Weer van vandaag: zonnig en droog, maximaal 7 graden

Vanochtend is het zonnig en vanmiddag verschijnen ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt ongeveer 7 graden. Er staat een matige noordoostenwind.

Vanavond en vannacht is het helder en koud. Het gaat in de hele regio licht vriezen met minima tussen -1 graad langs de kust en -4 graden in het oosten van de regio. De noordoostenwind neemt af en wordt zwak.

Morgen is er veel zonneschijn met een paar wolkenvelden en blijft het droog. Bij een zwakke en aan zee matige noordoostenwind wordt het opnieuw 7 graden.

Vooruitzichten

De eerste dagen is het rustig en droog met af en toe zon. Woensdag en donderdag wordt het herfstachtig met regen of buien en staat er een stevige zuidwestenwind. Ook bestaat er kans op zware windstoten. Eerst wordt het 6 of 7 graden, vanaf woensdag wordt het zachter met maxima van 9 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 maart bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 9,1 graden en de minimumtemperatuur 2,2 graden. Er valt gemiddeld 25,4 mm neerslag.