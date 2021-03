Je nieuwe school nog nooit gezien, beroepscampus op Flakkee nu voor alle leerlingen open

Het had een groot feest moeten worden, de start van de nieuwe beroepscampus in Sommelsdijk-Middelharnis. Maar met het oog op de coronamaatregelen gingen de eerste lessen stilletjes van start. Na de eindexamen- en praktijkleerlingen, die ook tijdens de lockdown mochten komen, werden donderdagochtend ook de overige klassen verwelkomd.

“Dat hadden we natuurlijk graag met een groot feest gedaan”, vertelt directeur Adrie Krielaart. “Het afscheid nemen van de oude schoolgebouwen ook trouwens. Maar het zit er niet in. Dus vandaag houden we het bij een ballonnenboog, een goodie-bag en wat rondleidingen.”

Openbaar en protestants onderwijs onder één dak

Bij de beroepscampus komen meerdere scholen van het eiland samen, zowel vmbo-onderwijs als mbo-vervolgopleidingen. Vooral de combinatie tussen de RGO, een openbare middelbare school, en de Prins Maurits, een protestants-christelijke middelbare school, is vooruitstrevend.

“Niet alleen voor het eiland, maar voor heel Nederland eigenlijk”, ziet Krielaart. “Maar we zien dat de RGO leerlingen er bijvoorbeeld niet van op kijken dat andere leerlingen de dag met een gebed beginnen, dan zijn ze gewoon even stil.”

Toch hadden er wel wat mensen moeite met deze combinatie. “Maar ik denk dat als we tien jaar verder zijn, het heel normaal is.” Het grote voordeel is dat leerlingen van de Prins Maurits nu uit acht profielen kunnen kiezen en niet meer alleen uit zorg en welzijn en economie. Juist die profielen zijn er voor de RGO-leerlingen nu bijgekomen.

Jongeren een toekomst op Flakkee bieden

De beroepscampus heeft qua apparatuur het nieuwste van het nieuwste. Je loopt er door een volledig ingerichte autogarage, een horecabedrijf met keuken, bakkerij en restaurant en moderne techniek- en houtbewerkingslokalen.

Er komt nog een nieuwe aanbouw waar ook verschillende bedrijven van het eiland een grote rol krijgen. “Zorginstelling Curamare bijvoorbeeld. Bedrijven kunnen er goed vanuit de praktijk vertellen wat de mogelijkheden zijn, wat leerlingen kunnen of moeten leren. En zo werf je medewerkers voor de toekomst.” De hoop is dat als jongeren snel werk vinden op Goeree-Overflakkee, ze het eiland niet verlaten. Dat gebeurt nu nog te veel.

Wennen is het wel, merkt ook tweedejaars vmbo-leerling Manon. De beroepscampus is een stuk groter dan haar vorige schoolgebouw. “Ik vond het wel spannend vandaag of ik alles goed kon vinden, de lokalen bijvoorbeeld. Maar het is overzichtelijk en het viel alles mee. Het is echt mooi en het is ook leuk dat vrienden van andere scholen in hetzelfde gebouw les hebben.”