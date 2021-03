Van pasta pesto tot zuurkool: dit is hoe jongeren ouderen helpen met kokkerellen in coronatijd

Het begon allemaal met een idee van Joelle van Rikxoort. Zij werkt als stagiaire bij stichting Link2Work, een organisatie die zich inzet om jongeren in kwetsbaren posities een eerlijke kans te bieden op de arbeidsmarkt.

"Mijn oma zorgt voor mijn opa, maar dat kan ze niet meer aan", legt Van Rikxoort uit. "De ouderen vinden het lastig om boodschappen te halen en zien op tegen het koken. Omdat de leerlingen hier worden opgeleid om in de keuken te staan en we hen van straat willen houden, zijn we op het idee gekomen om voor de ouderen te koken." Inmiddels worden er veertig maaltijden per week klaargemaakt.

Een goed gevoel

In de keuken van de school wordt er druk gekookt. Zo is Tania bezig met het maken van cupcakes. "Ik vind het erg belangrijk om mensen te helpen en vooral de oudere mensen. Zeker ook omdat ze eenzaam zijn in deze coronatijd."

Toen schooldirecteur Hans Waning benaderd werd met het idee was hij snel om.

Toen schooldirecteur Hans Waning benaderd werd met het idee was hij snel om. "Het geeft me een heel goed gevoel. We zitten in een hele leuke wijk waarin helaas wel wat armoede is. Dan is het verschrikkelijk leuk om leerlingen te hebben die vanuit zichzelf aan het koken zijn, daar zijn we trots op. We proberen ook echt wat te betekenen in de wijk."

Wederzijds begrip

Als de maaltijden klaar zijn, dan worden ze ingepakt en bezorgd in Ridderkerk. Binnenkort wordt er ook bezorgd in de wijk rond de school. Bij aankomst worden de jonge koks al opgewacht door meneer en mevrouw Buijs. "Ik vind het een heel mooi initiatief. Heel mooi dat zij iets voor ouderen doen, maar ook dat ze werk hebben in deze moeilijke tijd."

Meneer Buijs vindt het goed dat de jongeren begaan zijn met de ouderen. "Als je oud bent, dan weet je hoe het is om jong te zijn. Als jong bent, dan weet je niet hoe het is om oud te zijn. Daarom vind ik het juist zo goed als jongeren naar de ouderen omkijken." Het menu voor volgende week wordt ook overhandigd. "Daar gaan we nog eens over overleggen", zegt mevrouw Buijs met een knipoog.