Kunnen die vouchers onder het stof vandaan worden gehaald? 'Veilig reizen onder bepaalde voorwaarden moet mogelijk zijn'

Een kleurrijke paella op het strand in Malaga of een glas witte wijn aan de Côte d'Azur: het zit er voorlopig nog even niet in. Dat betekent dat mensen met een voucher in het bezit deze voorlopig nog moeten vasthouden. Maar Matthijs ten Brink, algemeen directeur van de Sunweb Group, hoopt dat daar binnenkort verandering in komt. Volgens hem is veilig reizen onder voorwaarden mogelijk.

Behoorlijk wat mensen hebben zo'n voucher ontvangen afgelopen jaar. Alleen de Sunweb Group heeft al meer dan 100 duizend vouchers uitgegeven. Mattijs ten Brink, CEO Sunweb Group, vertelt erover: "In het begin moest het hele proces nog worden uitgevonden, want dit hadden we nog nooit op deze schaal gedaan. Maar we hebben het uiteindelijk geautomatiseerd, zodat klanten ook goed konden bijhouden hoe het met hun voucher stond en we de mensen goed konden informeren."

Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond, legt uit wat voor vouchers er allemaal zijn. "Je hebt vouchers voor pakketreizen, die vouchers zijn in principe een jaar geldig. Maar je hebt ook vouchers die zijn uitgegeven voor vakantie in huisjes en vouchers die zijn uitgegeven voor vliegtickets."

Voor al die vouchers geldt: zijn ze vorig jaar maart al uitgegeven, dan zullen ze ook over twee weken verlopen. Wat gebeurt er dan vragen mensen zich af. "Dan worden die uitbetaald of kan je ze gebruiken voor het boeken van een nieuwe reis", zegt Van der Staak.

Meldpunt voor vouchers

Als de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij de reis annuleert, heb je recht op geld terug. Maar vorig jaar lukte dat niet, omdat er massaal reizen werden afgezegd. Dus werden de vouchers in het leven geroepen. "We hebben toen ook tegen consumenten gezegd dat dit een bijzondere situatie is. Reisorganisaties of luchtvaartmaatschappijen hebben dat geld niet. Dus als het lukt, accepteer dan de voucher."

Veel mensen deden dat, maar de vouchers leverden ook veel problemen op. "Mensen die vragen hadden aan hun reisorganisaties, kregen hun niet te pakken. Reizen die verzet werden. Mensen die hun geld terug wilden en dit niet kregen." Omdat mensen toch tegen veel dingen aanliepen, openden de consumentenbond afgelopen december een meldpunt.

Garantiefonds

Om mensen toch wat zekerheid te geven, komt er een voucherfonds. Dat is een initiatief van het garantiefonds. Dat betekent dat de overheid garant staat voor het uitbetalen van de voucher en reisorganisaties geld kunnen lenen via het fonds om de vouchers te kunnen terugbetalen.

"Je moet je voorstellen dat er honderden miljoenen aan vouchers zijn uitgegeven door reisorganisaties. Die hebben ook al vooruitbetaald aan met name hotels in Zuid-Europa. Niet alle reisorganisaties zijn in staat om direct de vouchers terug te betalen als dat moet. Dus is het heel fijn dat deze overbrugging bestaat." Sunweb Group acht de kans groot dat zij gebruik gaan maken van dit fonds.

Reisorganisaties kunnen straks dus bij dat garantiefonds lenen, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Niet iedereen kan lenen. "Er wordt wel gekeken of de reisorganisatie financieel goed ervoor staat", zegt Van der Staak.

Voor het terugkrijgen van je geld, hoef je zelf in principe geen actie te ondernemen. "De reisorganisatie moet contact met je opnemen. Gebeurt dat niet, dan moet je je binnen twee maanden na afloop van de voucher melden bij het garantiefonds, omdat zij dan de garantie op die voucher kunnen verlengen."

Perspectief voor vakantieliefhebbers

Zaterdag vragen Van der Staak en Ten Brink met een grote advertentie in de krant om perspectief voor vakantieliefhebbers. "Ik denk dat er over veel sectoren wordt gesproken, maar het is angstvallig stil als het om reizen gaat. Wij gaan verschrikkelijk voorzichtig om met de coronacrisis, dus wij denken dat het onder voorwaarden mogelijk is om veilig reizen te kunnen uitvoeren. Dat willen wij ook graag bewijzen met een aantal testreizen."

Ook vragen zij om mensen niet actief af te raden om te boeken voor deze zomer. Want, zegt Ten Brink, minister De Jonge (Volksgezondheid) zei dat iedereen vanaf juli zijn eerste prik gekregen moest hebben en hij een normale zomer verwachtte. "Dan zou ik dat ook graag vertaald willen zien in een oproep om boeken weer mogelijk te maken."