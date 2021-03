Khalid Boulahrouz in FC Rijnmond: ‘Feyenoord moet oppassen dat het niet structureel ingehaald wordt door AZ'

Khalid Boulahrouz speelde in 2014 voor Feyenoord

De Rotterdammers staan nu op een plek die slechts recht geeft op de play-offs voor Europees voetbal. "Die play-offs zijn helemaal niet motiverend voor de spelersgroep. Het is dat je moet. Wij (toen Boulahrouz onder trainer Fred Rutten ook de play-offs in moest, red.) dachten dat we er al waren. Vanaf dat moment ging het bergafwaarts.

Maar het is vooral belangrijk dat de structuur bij Feyenoord aangepast wordt", zegt de oud-verdediger van de Rotterdammers.

Ontbreken van scorende spits

Boulahrouz vindt ook dat het ontbreken van een scorende spits bij Feyenoord een groot probleem is. "Die kan je door moeilijke periodes heenslepen. Je hebt bij sommige clubs een spits die je niet ziet, maar als het team het moeilijk heeft een goal kan maken. Dat is wel belangrijk.

In de volksmond heb je een topdrie en daar hoort Feyenoord bij. Maar als topclub moet je een spits hebben die minimaal vijftien goals maakt. Dan doe je bovenin mee. Nu zijn ze te afhankelijk van het collectief. Als het collectief een keer een offday heeft, wordt het lastig", zegt hij in onze voetbaltalkshow.

Kijk hieronder de uitzending van FC Rijnmond terug. Daar gaat het onder andere ook over Feyenoord City.