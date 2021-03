Liveblog ABN AMRO WTT: Fucsovics wint eerste set en breakt Paul vervolgens weer direct

23:49 Fucsovics breakt Paul direct na setwinst

Na een lange openingsgame van de tweede set breakt Fucsovics direct de service van Paul, de eerste Amerikaanse kwartfinalist in Ahoy sinds Pete Sampras in 1996. Overigens was niet Pistol Pete vroeger het idool van Paul, maar Andy Roddick.

Eenvoudig houdt de Hongaar vervolgens zijn eigen service, waardoor hij in de tweede set leidt met 2-0.



23:26 Qualifier Fucsovics wint eerste set

Fucsovics heeft aan één break genoeg om de eerste set te winnen. In de zevende game pakt hij de servicegame van Paul, die zelf geen enkele kans krijgt om de degelijke Hongaar te breaken. 6-4 in de eerste set voor Fucsovics, die via het kwalificatietoernooi de kwartfinale bereikte. Eenmaal wist een qualifier het toernooi te winnen: Nicolas Escudé in 2001. Zijn tegenstander destijds in de finale? De 19-jarige Roger Federer.



22:52 Fucsovics en Paul strijden om hoogtepunt

De laatste kwartfinale gaat tussen de Amerikaan Tommy Paul (ATP-56) en de Hongaar Marton Fucsovics (ATP-59). Vorig jaar speelden ze nog tegen elkaar op de Australian Open en toen gunde Fucsovics zijn tegenstander slechts zes games: 6-1, 6-1, 6-4. Voor Fucsovics is het zijn tweede kwartfinale in Ahoy. In 2019 verloor hij van Kei Nishikori.

Paul debuteert in Rotterdam. In de eerste ronde versloeg hij Lorenzo Sonego en in de tweede ronde was hij te sterk voor Alexander Bublik. Zo geeft de 23-jarige Paul een goed vervolg een zijn beste jaar uit zijn carrière tot dusver. In 2020 boekte hij vijftien overwinningen op de ATP tour, waaronder een zege in Acapulco op Alexander Zverev. Voor beide spelers zou een halve finale in Rotterdam een van de hoogtepunten zijn in hun loopbaan.

22:35: Coric plaatst zich voor halve finale in Ahoy

Dankzij een aantal prachtige punten in de tiebreak van de tweede set heeft Borna Coric zich verzekerd van een plek bij de laatste vier in Ahoy. In een kwalitatief wat teleurstellende partij was het eerste punt van de tiebreak fenomenaal. Uit geslagen positie sloeg Coric een backhand passing langs de lijn en plaatste hij direct een mini-break.

Nishikori kwam terug en leidde zelfs met 4-2 in de tiebreak. Mede dankzij een onnodige fout met zijn backhand gaf de Japanner aan Coric de kans om langszij te komen. Na een mislukte return van Nishikori plaatste de Kroaat zich voor de halve finale in Ahoy, waarin hij het opneemt tegen de winnaar van de partij tussen Paul en Fucsovics.

21:58 Nishikori leidt in tweede set; programma zaterdag bekend

Nishikori breakt direct terug en wint drie games op rij. Hij leidt nu met 4-3 in de tweede set. Gaat de Japanner net als in 2019 de halve finale halen in Ahoy? Toen verloor hij van Stan Wawrinka.

Inmiddels is ook het programma van morgen bekend. Om 15:00 is de partij waar iedere tennisliefhebber naar uitkijkt: Tsitsipas-Rublev. Onze extra radio-uitzending met deze wedstrijd en Feyenoord-VVV Venlo begint ook om 15:00.



21:44 Eerste set naar Coric na tiebreak

Op 2-2 in de tiebreak wint Borna Coric vijf punten achter elkaar en pakt hij de eerste set. De Kroaat serveert beter en is vaster dan de Japanner. Na overwinningen in straight sets tegen Botic van de Zandschulp en Dusan Lajovic is Coric nog altijd zonder setverlies in Ahoy.

In de tweede set breakt hij Nishikori opnieuw en wint vervolgens zijn eigen servicegame: de tussenstand is 7-6, 2-0.

20:58 Nishikori en Coric breaken beiden eenmaal

Het vijfde breakpoint was raak voor Kei Nishikori en zo brak hij in de vijfde game Borna Coric. In de volgende game direct een re-break voor de Kroatische nummer 26 van de wereld. Nishikori heeft een eerste servicepercentage van slechts 33 procent in een vooralsnog qua niveau licht teleurstellende kwartfinale.



20:21 Kontinen/Roger-Vasselin winnen dubbel; Coric en Nishikori baan op

Lang leek het er op als Stefanos Tsitsipas de kwartfinale van het dubbelspel met zijn broertje Petros liet lopen, maar de Grieken sleepten er na een 4-1 achterstand in de tweede set een tiebreak uit. Toch wonnen de ervaren dubbelaars Henri Kontinen en Edouard Vasselin: 6-2, 7-6.

Zo blijft de Fin Kontinen op schema om net als in 2019 het dubbeltoernooi in Rotterdam te winnen. Toen met Jeremy Chardy; nu mogelijk met een andere Fransman.

Lang hebben Borna Coric en Kei Nishikori moeten wachten in Ahoy, voordat ze de baan op konden. Dat doen ze nu allebei met een mondkapje. In onderlinge ontmoetingen leidt de Japanner met 1-0, maar die partij dateert wel van zes jaar geleden. In Tokyo won Nishikori destijds 2-6, 6-1, 6-2.

18:50 Rublev op tandvlees naar laatste vier

Ruim tweeënhalf uur had Andrey Rublev nodig om af te rekenen met de Franse qualifier Jeremy Chardy: 7-6, 6-7, 6-4.

Zaterdag staat er een prachtige halve finale op het programma in Ahoy: Stefanos Tsitsipas - Andrey Rublev. De nummers 2 en 4 van de plaatsingslijst in Rotterdam tegen elkaar.

Wie komen er bij? Na de dubbel tussen de broers Tsitsipas en Kontinen.Roger-Vasselin zullen Borna Coric en Kei Nishikori het center court betreden. Gevolgd door Marton Fucsovics en Tommy Paul, die de laatste kwartfinale spelen.

18:10 - Derde set bij Chardy - Rublev, Rus laat matchpoints liggen

We gaan beginnen aan een derde set bij Chardy - Rublev. De Fransman won de tiebreak van de tweede set, nadat hij in de twaalfde game twee matchpoints wegwerkte. Die tiebreak won Chardy vervolgens knap en overtuigend met 7-2. De winnaar van deze partij speelt zaterdag in halve finale tegen Stefanos Tsitsipas.



17:45 - Rublev helemaal terug in tweede set

Rublev stond 3-0 en een dubbele break achter in de tweede set tegen Chardy, maar die heeft hij inmiddels vakkundig weggewerkt. Het staat 4-4. Rublev serveert om voor het eerste deze set op voorsprong te komen.

17:25 - Rublev dubbele break achter in tweede set

Het lijkt richting een derde set te gaan bij Rublev - Chardy. De Rus, in Rotterdam als vierde geplaatst, staat in de tweede set een dubbele break achter (3-0). Rublev won de eerste set wel (7-6).

17:10 - Eerste set in tiebreak naar Rublev

Andrey Rublev heeft de eerste set gewonnen na een tiebreak (7-2). Een pijnlijk setverlies voor Jeremy Chardy, die een setpunt kreeg bij een stand van 5-6 op de service van Rublev. Het is de eerste keer dit toernooi dat de Fransman een tiebreak verliest. Hij speelde er in zijn vorige partijen in het hoofdtoernooi al vier, die hij allemaal won. Een plek bij de laatste vier lonkt voor Rublev.



16:45 - Rublev en Chardy in eerste set: 4-4

Andrey Rublev en Jeremy Chardy houden gelijke tred in de eerste set. Rublev ging in de eerste game wel door de opslag heen van de Fransman, maar die voorsprong raakte hij een game later weer kwijt. Inmiddels staat het 4-4 en naderen we de beslissende fase van de eerste set.



16:15 - Rublev blijft titelfavoriet voor toernooidirecteur Richard Krajicek

Al heel de week zegt toernooidirecteur Richard Krajicek dat Andrey Rublev zijn favoriet is voor de titel in Rotterdam. De Rus is een van de succesvolste spelers van de laatste twee jaar en staat op de achtste plaats van de wereldranglijst.

Als Rublev wint van Jeremy Chardy neemt hij het op tegen Stefanos Tsitsipas. Chardy en Rublev zijn net begonnen aan de tweede kwartfinale van vandaag.

Rublev en Chardy stonden al zes keer eerder tegenover elkaar. Vijf keer won de Rus, eenmaal zegevierde Chardy. Maar dat deed hij wel op het allerhoogste podium. In New York tijdens de US Open won de Fransman van Rublev in vier sets. Twee jaar later revancheerde Rublev zich op hetzelfde grandslamtoernooi van die nederlaag. Toen was hij in drie sets te sterk.



15:53 - Tsitsipas plaatst zich voor halve finales

Tsitsipas heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Griek was na een mooie partij in drie sets te sterk voor Karen Khachanov. Bij een stand van 5-5 plaatste Tsitsipas de beslissende break. Daarna serveerde hij de wedstrijd uit: 4-6, 6-3, 7-5.

De tweede middagpartij gaat tussen Jeremy Chardy en Andrey Rublev.



15:47 - Tsitsipas kan wedstrijd uitserveren

Stefanos Tsitsipas gaat bij 5-5 door de service van Karen Khachanov heen en kan de wedstrijd uitserveren.

15:45 - Beslissende fase van derde set

Het gaat gelijk op in de derde set bij Tsitsipas - Khachanov. De Rus had een break voorsprong, die werkte de Griek direct weg, en momenteel staat het 5-5 in de derde en beslissende set. De spelers staan al ruim tweeenhalf uur op de baan.

15:23 Tsitsipas slaat direct terug

Na een lange vijfde game slaat Stefanos Tsitsipas direct terug op de service van Karen Khachanov. Hij maakt zijn break achterstand ongedaan, maar staat nog wel met 2-3 achter.



15:15 - Khachanov voor in derde set

Karen Khachanov staat een break voor in de beslissende derde set. Hij gaat bij een stand van 2-1 door de opslag heen van Stefanos Tsitsipas (3-1). De Rus heeft momenteel de beste papieren om de halve finales te bereiken.

14:50 - Derde set bij Tsitsipas - Khachanov

We gaan naar een beslissende derde set bij Tsitsipas - Khachanov. De Griek heeft de tweede set overtuigend met 6-3 gewonnen. Tsitsipas stond met 5-0 voor, liet de Rus nog even terugkomen, maar de setwinst kwam geen moment in gevaar.



14:30 - Tsitsipas schakelt een tandje bij in tweede set

In de tweede set schakelt Stefanos Tsitsipas duidelijk een tandje bij tegen Karen Khachanov. De nummer 6 van de wereld heeft een dubbele break voorsprong te pakken tegen de Rus (5-0), die de eerste set nog won met 6-4.

14:20 - Krajicek over woensdag bijltjesdag: 'Ja, dat was geen lekkere dag'

Stefanos Tsitsipas moet vandaag als topfavoriet vol aan de bak om de halve finales te bereiken, eerder dit toernooi vlogen veel geplaatste spelers al vroeg uit het toernooi. Het was woensdag bijltjesdag. 'Ja, dat was geen lekkere dag', lacht Richard Krajicek.



14:02 - Khachanov wint eerste set van Tsitsipas (6-4)

Karen Khachanov is goed gestart aan de wedstrijd tegen Stefano Tsitsipas. De Rus kwam vroeg in de eerste set op een 2-0 achterstand, maar na die tik had vooral Tsitsipas moeite op eigen service. Hij verloor vier games op rij, herpakte zich enigszins, maar zag de eerste set wel naar de nummer 21 van de wereld gaan: 6-4.



13:40 - Tsitsipas verliest vier games op rij

2-0 stond Stefanos Tsitsipas voor tegen Karen Khachanov vroeg in de eerste set, maar vervolgens verloor de Griek vier games op rij (2-4). Ook in de zevende game had Tsitsipas veel moeite op zijn eigen service, maar uiteindelijk blijft hij wel in de set: 3-4.

13:20 - Tsitsipas raakt snelle break direct kwijt

Stefanos Tsitsipas ging in de tweede game van de wedstrijd, en dus de eerste servicegame van Khachanov, direct door de service van de Rus heen. De Griek kon die break echter niet bevestigen. Hij verloor een game later zijn eigen service: 2-1.

13:05 - Tsitsipas en Khachanov gaan beginnen

De eerste kwartfinale in Ahoy is begonnen. Stefanos Tsitsipas speelt tegen Karen Khachanov. Een prachtig affiche, tussen de nummers 6 en 21 van de wereld. Zij stonden drie keer eerder tegenover elkaar. Tsitsipas won tweemaal, Khachanov een keer.



13:00 - Tennisbaan in Ahoy wordt komend jaar een fractie sneller

De baan in Rotterdam Ahoy wordt volgend jaar tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament een 'fractie' sneller. Dat zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. Dit jaar is er veel kritiek van spelers op de baan, in combinatie met het type bal waarmee gespeeld wordt.

"Dat is goede kritiek, dat horen we van een paar spelers al een tijdje. Maar dit jaar van veel spelers, ook tennissers die nu nog aan het winnen zijn", zegt Krajicek.



11:45 - Stefanos Tsitsipas won vorige maand van Rafael Nadal in Melbourne

Vorige maand won Stefanos Tsitsipas, die vanmiddag de halve finales hoopt te bereiken in Rotterdam Ahoy, nog van Rafael Nadal op de Australian Open. De Griek werkte in die partij een achterstand van 2-0 in sets weg (3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5). Het eindstation voor Tsitsipas in Melbourne was de halve finale. Daniil Medvedev was te sterk voor de nummer zes van de ATP-ranking.



11:30 - Het volledige programma van vrijdag 5 maart

Na Stefanos Tsitsipas - Karen Khachanov is het de beurt aan Andrey Rublev, de huidige nummer acht van de wereldranglijst. Vanavond worden de andere kwartfinales gespeeld: Kei Nishikori - Borna Coric en Tommy Paul - Marton Fuscovics.