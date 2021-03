Coronakapsels ten overvloede, maar stichting Haarwensen heeft vooral geld nodig: 'Veel inkomsten vallen door corona weg'

Stichting Haarwensen vreest voor haar voortbestaan. Door corona komt er meer haar binnen, maar lopen financiƫle donaties flink terug. Dat is niet de bedoeling, want de stichting verricht noemenswaardig werk: ze schenkt haarwerk aan kinderen die kaal zijn door een medische oorzaak.

Mede door de opening van de kappers afgelopen week barst de stichting van het haar, maar middelen om dit te verwerken missen. Yvonne de Boer, oprichter en voorzitter van de stichting (en zelf ook kapper), vertelt erover: "We bestaan bijna dertien jaar en het is gelukkig financieel altijd goed gegaan, omdat we erg bekend zijn geweest. Maar alle acties die er normaal zijn, liggen sinds vorig jaar echt stil."

Geld hard nodig

Naast dat genoeg haar belangrijk is, heeft de stichting op dit moment vooral geld nodig. De Boer vertelt dat veel mensen zich er niet van bewust zijn dat het verwerken van haar ook geld kost. "Een pruik knopen is zeven dagen werk. Dat is vrij kostbaar." Normaal gesproken betaal je voor een kwalitatief goede pruik zo'n 3 of 4 duizend euro, vertelt De Boer. Al liggen de prijzen voor de stichting zelf lager, omdat zij niet hoeven te betalen voor het haar.

Maar toch, de financiële problemen blijven. "Vanaf september zijn we al heel druk bezig geweest. De afgelopen week is er al bijna 64 duizend euro binnengekomen, dat is fantastisch." Ook de stichting Roparun is een steun en toeverlaat geweest de afgelopen tijd, benadrukt De Boer. "Zelfs in deze hele zware tijd hebben we een toezegging van 60 duizend euro gekregen."

De problemen zijn nog niet zo groot dat de kinderen die het haar nodig hebben dit niet meer ontvangen. Maar, de bestellingen zijn wel teruggelopen en er is minder keus. "Die meiden willen allemaal lang haar, maar dat krijgen we niet altijd binnen. Dus dat is er niet. We moeten dan zeggen dat ze wel een haarwerk kunnen krijgen, maar een korter model. Terwijl die meiden allemaal een ideaalbeeld hebben door Instagram. Ze willen een bepaald soort haar. We moeten dus snel bijbestellen", zegt De Boer.

'Geen diner of veiling'

De grote donateurs zijn niet zozeer afgehaakt. De inkomsten loopt de stichting nu vooral mis, omdat door corona evenementen niet kunnen doorgaan. Juist dé plekken waardoor normaal gesproken geld in het laatje komt. "Dan konden we uitleggen wie we waren en werd er een diner of veiling georganiseerd. Daar kwam altijd wel geld uit. Dat soort bedragen vallen nu allemaal weg."

En waarom wordt een deel van het geld niet vergoed door zorgverzekeraars? De haarwerken worden immers gemaakt voor kinderen die kaal zijn door een medische oorzaak. "We hebben op een gegeven moment voor elkaar gekregen dat een klein gedeelte wordt vergoed door de zorgverzekeraar, maar dan praat je over ruim 400 euro. Dat is niet voldoende."

Want de stichting betaalt ook voor het onderhoud, als het haar eenmaal bij de kinderen op het hoofd zit. Ze krijgen bijvoorbeeld een pakket erbij met shampoo en een borstel. "Eigenlijk het totale traject wat de kinderen moeten doorstaan, wordt door ons helemaal bekostigd. Tijdens bijvoorbeeld een chemokuur van een jaar. Dus het bedrag van de zorgverzekering is lang niet toereikend om het hele proces van te betalen."

Tot dusver ging dat goed, maar toen gooide corona roet in het eten. De stichting is een doneeractie gestart via hun website. "Ik snap dat iedereen het moeilijk heeft", zegt De Boer. "Maar ik zeg maar altijd: 'Al geeft iedereen in Nederland één euro, zijn we alweer de rest van ons leven gered."