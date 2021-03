Da's pech, officieel leefgebied weg: gemeente verjaagt per ongeluk steenmarters bij rattenjacht in IJsselmonde

De steenmarter in Hordijkerveld | Foto: onderzoeks- en adviesbureau Habitus (in opdracht van gemeente Rotterdam)

Ratten zorgden eind vorig jaar voor behoorlijke overlast in Hordijkerveld (Rotterdam-IJsselmonde). Zo behoorlijk, dat de gemeente besloot de stukjes groen op het zogeheten Thialf terrein allemaal weg te halen, zodat de ratten geen schuilplek meer zouden hebben. Eén detail werd daarbij vergeten: ook de in de Rotterdamse wijk levende steenmarters zijn nu hun plek kwijt.

Sterker nog, het terrein in Hordijkerveld was een officieel leefgebied van de familie steenmarters. Daardoor was de gemeente in overtreding van de Wet Natuurbescherming. De gemeente heeft hier haar excuses voor aangeboden en probeert het leefgebied van de inmiddels gevluchte marters helemaal in ere te herstellen.

"Het was even schrikken, de marters houden zich nu naar verwachting ergens in de omgeving schuil", vertelt projectmanager gebiedsontwikkeling Lucas Vroom. "We zijn nu druk bezig om ervoor te zorgen dat de marters weer naar hun oude plekje kunnen."

Struikgewas en marterhopen

"We hebben een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat de marters zich hier weer thuis voelen", vervolgt Vroom. "Zo zijn we nu bezig met het planten van wat laag struikgewas. En volgende week worden er twee zogenaamde marterhopen aangebracht. Ik verwacht dat het over twee weken helemaal gereed is en dan is het wachten tot de marters terugkomen. We gaan het in de gaten houden met camera's."

Het terrein in Hordijkerveld. Tekst gaat verder onder de foto.



Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen was vrijdagochtend in alle vroegte in IJsselmonde, om te kijken hoe de werkzaamheden vorderden. Maar een steenmarter spotten deed hij nog niet. "Die beesten zijn ontzettend schuw! Daarvoor moet je echt heel heel vroeg opstaan."