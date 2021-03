Van hoteleigenaar naar voor de klas: Jantiene gooide het roer helemaal om

Tegen het einde van de eerste lockdown stond Jantine Berg voor de keuze: de handdoek in de ring gooien of doorgaan. Ze koos voor de eerste optie en sloot haar restaurant/hotel Stroom. Maar de ondernemer zit zeker niet bij de pakken neer. Berg staat nu voor de klas op het Albeda College als docent hotelery en persoonlijk profileren.

"Er zijn veel ondernemers die afwachten en hoop blijven houden. Of dat verstandig is, dat weet ik niet. Ik heb ervoor gekozen om door te gaan met mijn leven", zegt Berg. Ze koos ervoor om de schuldenpositie overzichtelijk te houden. "Natuurlijk ben ik er niet zonder kleerscheuren afgekomen. Ik ben mijn pensioen kwijt, mijn hele investering. Dat is raar als je 50 jaar bent en opnieuw moet beginnen, maar ik wilde mijn dak boven het hoofd houden."

Bekijk de reportage in de video hieronder.



Haar ondernemershart is 'in duizend stukjes gebroken', geeft Berg toe. "Maar op een morgen stond ik op en dacht ik: Damn! Ik heb die droom geleefd! Hoeveel mensen hebben hun dromen nooit werkelijkheid zien worden?" Daarna vond Berg de energie om weer vooruit te kijken.

Jinek

Buiten dat Berg zichzelf een 'hospitality-nerd' noemt en ervan houdt om mensen het naar hun zin te maken, ontdekte de ondernemer dat zij het leuk vond om haar passie door te geven. "Ik kwam bij Jinek op tv en een directeur zag dat. Hij vroeg of ik kwam praten en wilde vertellen wat ik wilde. Zeker in deze tijd is het enorm belangrijk om de enorme positiviteit bij jonge mensen hoog te houden."

Tot nu toe merkt Berg dat haar ondernemersenergie erg gewaardeerd wordt. "Dit past nu het beste bij mij. Hier krijg ik energie van." Maar het hotel, Rotterdam en het buiten ondernemen blijven aan Berg trekken. "Als ik morgen een hotel met een dakterras en buitenterras in die stad heb, dan ben ik verkocht."