Richard Krajicek maakt trage tennisbaan volgend jaar sneller na kritiek van spelers

De baan in Rotterdam Ahoy wordt volgend jaar tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament een 'fractie' sneller. Dat zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. Dit jaar is er veel kritiek van spelers op de trage baan, in combinatie met het type bal waarmee gespeeld wordt.

"Dat is goede kritiek, dat horen we van een paar spelers al een tijdje. Maar dit jaar van veel spelers, ook tennissers die nu nog aan het winnen zijn", zegt Krajicek.

De kritiek is vooral dat het lastig is om winners te slaan op deze baan. "Daarom maken wij de baan iets sneller. De bal houden we, daar zijn we tevreden over. Maar het is altijd een combinatie. De baan is makkelijker te veranderen, al moeten we oppassen dat we hem niet te snel maken."

Editie van 2011

Krajicek neemt als voorbeeld de editie van 2011. "Toen gingen wij met deze bal (van het merk Technifibre, red) spelen, en hadden we een snelle baan. Dat werden hele korte partijen en dat is niet leuk voor het publiek."

"We willen spelers wel het gevoel geven dat ze winners kunnen slaan, maar we willen ook mooie lange spannende partijen. Dus wordt de baan volgend jaar een fractie sneller, niet te veel. Maar het is altijd goed om dit van spelers te horen."