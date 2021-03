Podcast Feyenoord: 'Zorgelijk hoe na de winterstop het aantal tegengoals toeneemt'

Maar presentator Justin Kevenaar en chef sport Ruud van Os hebben het samen met Van Eersel ook over de hamstringblessure van Bart Nieuwkoop en over Lucas Pratto die het volgens zijn zaakwaarnemer prima naar zijn zin heeft en zeker niet weg hoeft. "Maar dat is natuurlijk hoe het werkt in de voetballerij", zegt Van Os. "Zijn zaakwaarnemer moet natuurlijk wel zorgen dat hij straks in Argentinië weer ergens aan de bak kan."

En over VVV-thuis gesproken: Ruud rakelt een editie uit 1977 op waarin ene D. Advocaat namens de Limburgers met een eigen doelpunt verantwoordelijk was voor een 6-0 overwinning van Feyenoord. Gezien de vorm van beide clubs anno 2021, lijkt de ploeg uit Noord-Limburg de ideale tegenstander voor Feyenoord om het zelfvertrouwen te hervinden. "Want het is wel zorgelijk hoe na de winterstop het aantal tegengoals toeneemt", vindt Van Eersel. "Tuurlijk zitten daar grote ploegen bij, maar voor het zelfvertrouwen zou het fijn zijn als de defensie weer eens de nul kan houden."

Daarvoor moet de Feyenoord-defensie tegen VVV, dat al vier wedstrijden op rij heeft verloren, wel afrekenen met de topscorer van de Eredivisie: Giorgios Giakoumakis, die met 23 goals nog steeds aan kop gaat in de topscorerslijst. "Senesi zag er tegen AZ niet zo best uit, dus het zou goed voor hem zijn als hij Giakoumakis wel in toom kan houden", besluit Van Eersel.

