Einde aan cold case rond dood Iwona Galla: 12 jaar cel voor doden Poolse vrouw in Maassluis

De rechtbank in Den Haag heeft vrijdagmiddag Mustafa A. veroordeeld tot 12 jaar cel. De man uit Maassluis is volgens de rechtbank verantwoordelijk voor het doden van Iwona Galla. De 31-jarige Poolse werd in mei 2003 gewurgd en op haar hoofd geslagen in een huis in Naaldwijk.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 16 jaar cel tegen A., die het doden van Galla ontkent. Naast 12 jaar celstraf, moet A. ook 3300 euro begrafeniskosten betalen aan de familie van Galla.

Galla zou in het huis aan de Vuurdoorn in Naaldwijk henneptoppen gaan knippen. Ze is daarbij overlopen door een inbreker die het voorzien had op de wiet. Volgens de rechtbank is bewezen dat A. die insluiper was. Na de dood van Galla is zijn DNA gevonden onder de nagels van het slachtoffer.

De advocaat van de verdachte, Erdal Kaya, vindt het ene DNA-spoor onder de linkernagel niet voldoende bewijs. "Iemand op gruwelijke wijze ombrengen en dan alleen DNA onder één nagel? Dat is niet genoeg." Ook snapt hij niet dat er niet meer onderzoek gedaan is naar een andere dader. Kaya duidt op een Poolse man met een dubieus alibi.

Schuldig

De rechtbank stelde vast dat het DNA onder de nagels van het slachtoffer daadwerkelijk van A. was. "Dat DNA kan er niet op andere manieren terecht zijn gekomen dan door het verstikken van het slachtoffer", zei de rechter. Volgens de rechter is A. schuldig aan 'gekwalificeerde doodslag'. Hij heeft haar volgens de rechtbank gedood om een andere misdaad, het stelen van wiet, te verbergen. Dat meldt Omroep West.

Ook is het verdriet 17 jaar later nog steeds voelbaar bij de nabestaanden, zei de rechter die A. een celstraf van 12 jaar oplegde, plus een vergoeding van 3300 euro die A. moet betalen aan de familie van Galla. Dat bedrag staat gelijk aan het bedrag van de begrafenis van Galla in Polen.

Lagere straf dan eis

De straf is lager dan de eis van de officier van justitie omdat de rechtbank er niet van uit gaat dat de man het feit met anderen heeft gepleegd. Verder houdt de rechtbank rekening met de straffen die in 2003 voor dit soort feiten werden opgelegd.