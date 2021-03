Advocaat maakt zich nog geen zorgen over ranglijst: 'Schade is pas over tien wedstrijden op te maken'

Feyenoord speelt komende zaterdagmiddag thuis tegen VVV-Venlo, voor de mannen van Dick Advocaat een uitgelezen mogelijkheid om de schade van vorige week tegen AZ goed te maken. "Want AZ was qua uitslag een harde tik en totaal onnodig."

Door de nederlaag tegen AZ is het gat tot de derde plek - waar AZ op staat - zes punten en ook Vitesse staat nog twee punten boven Feyenoord op een vierde plek. Maar Advocaat maakt zich vooralsnog geen zorgen: "De schade aan de ranglijst is pas aan het einde van het seizoen op te maken", zo reageert Advocaat vinnig. "We hebben nog tien wedstrijden te gaan, dus ik vind het nog wat voorbarig."

Motivatie en tegengoals

Waar Advocaat voor de winterstop van zijn ploeg een verdedigende voetbalmachine had gemaakt die amper te verslaan was, nemen de nederlagen en de tegengoals na de winterstop toe. "Maar dat heeft zeker te maken met de tegenstand die zwaarder was. Alleen tot december zag het er goed uit, en nu wat minder."

Advocaat ziet ook dat zijn ploeg vooral in wedstrijden waarin het vooral naar voren speelde, sneller tegen puntverlies opliep. "Tegen Ajax speelden we naar voren, ook tegen AZ zag het er best goed uit. Maar je koopt er niks voor, want we verloren die wedstrijden allemaal."

De trainer van Feyenoord maakt zich verder geen zorgen wat betreft de motivatie van de groep. "Er komen ook genoeg eindrondes aan met het EK en een Copa Amerika waar jongens graag aan mee zullen doen. Dus dat moet al genoeg motivatie zijn."

Tot slot liet Advocaat ook doorschemeren dat Christian Conteh, die afgelopen zomer over kwam uit Duitsland, vanochtend weer geblesseerd is geraakt aan de hamstring. Daardoor zal hij net als Bart Nieuwkoop komend weekend niet beschikbaar zijn tegen VVV.