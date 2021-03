Rotterdamse politiemedewerker vast op verdenking van zedenmisdrijf

De man wordt specifiek verdacht van grooming. Dat is een digitale vorm van kinderlokken. Er is sprake van grooming als een volwassene online contact legt met een kind, met de intentie om dat kind te ontmoeten met het doel om seksueel misbruik te plegen of kinderpornografische afbeeldingen te produceren.

De medewerker is donderdag voorgeleid en blijft twee weken langer vastzitten. Hij is buiten functie gesteld. Het onderzoek naar de man staat onder leiding van het Openbaar Ministerie en wordt uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Rotterdamse politie.