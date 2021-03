Corinne Ellemeet, tweede op de lijst van GroenLinks over klimaat, OV en kloof rijk en arm

Op 17 maart mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Weet u al wat u stemt? In de aanloop daar naar toe spreken we op Radio Rijnmond elke ochtend met vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Wat zijn hun plannen voor onze regio? Vrijdag is Corinne Ellemeet, de nummer twee op de lijst van van GroenLinks, te gast.

Met Ellemeet praten we over klimaat, bezuinigingen en verkeersexperimenten in Rotterdam en het openbaar vervoer.

Klimaat

Eén van de speerpunten van GroenLinks is het aanpakken van de klimaatcrisis, maar energieplannen worden steeds duurder. Hoe gaat GroenLinks ervoor zorgen dat wij toch in de goede richting blijven bewegen?

"Het bizarre is dat grote bedrijven grote belastingkortingen krijgen die oplopen tot miljarden per jaar, terwijl je wil dat juist de vervuilers betalen. De kosten moeten we neerleggen bij de vervuilende bedrijven en niet bij gewone mensen. We hebben de afgelopen jaar een woonakkoord gesloten met het kabinet en daarin hebben we 450 miljoen euro vrijgemaakt voor een volkshuisvestingsfonds om huizen te kunnen verduurzamen. Dat is prettig voor mensen - je woont in een beter huis - en de energiekosten gaan naar beneden", aldus Ellemeet.

Bezuinigingen na corona

"We hebben onze verkiezingsplannen laten doorrekenen door het Centraal Plan Bureau. Je ziet dan dat we ambitie hebben. We willen niet alleen de vervuilende bedrijven meer laten betalen: ook de rijken moeten meer belasting betalen. Daar tegenover staat dat we het minimumloon willen verhogen. Uit de berekeningen blijkt dat onze plannen leiden tot een relatief lage staatsschuld, in tegenstelling tot andere partijen waarbij de staatsschuld juist toeneemt."

Verkeersexperimenten in Rotterdam

GroenLinks-wethouder Judith Bokhove heeft experimenten uitgevoerd in Rotterdam om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bij één van de experimenten ging een aantal wegen dicht om mensen aan te sporen de fiets te pakken. Dit resulteerde in nog meer file in het stadscentrum. "Je wil dat een stad uiteindelijk leefbaarder wordt", reageert Ellemeet op het ter discussie staande experiment van haar partijgenoot.

"Dat betekent dus meer ruimte voor voetgangers en fietsers en meer ruimte voor groen." Om dat te bereiken, moet je volgens Ellemeet af en toe experimenten uitvoeren. "Als die experimenten niet werken of slecht uitpakken, moet je er niet mee doorgaan. "

Openbaar vervoer

"Na twee weken smeken, krijgt de KLM 4 miljard euro en bij het OV heeft het maanden geduurd voor ze eindelijk van dit kabinet steun kregen. Maar je ziet nog steeds dat ze niet alles vergoed krijgen, maar dat het om 94 procent vergoeding gaat. Dit is helemaal niet de weg, want je wilt uiteindelijk dat mensen minder vliegen en meer met openbaar vervoer reizen. Dat betekent dus dat je daar ook voor moet gaan betalen. Daarom willen wij investeren in bestaande en nieuwe OV", zo zegt Corinne Ellemeet.

Woningen in plaats van Rotterdam The Hague Airport

Fractievoorzitter van GroenLinks, Jesse Klaver, wil dat Rotterdam The Hague Airport plaatsmaakt voor tienduizend woningen en een park. Maar is dat wel realistisch?

"In Nederland moeten we heel veel nieuwe huizen bouwen omdat we een enorm woningtekort hebben. Starters en studenten kunnen geen woning vinden. Dus als je gaat bijbouwen, moet je heel goed kijken waar die woningen moeten komen."

Een plan om het vliegveld plaats te laten maken voor woningen, moet volgens Ellemeet samen met de bewoners gemaakt worden. "Waar hebben zij behoefte aan en hoe moet het volgens hen ingericht worden? Die oproep hebben onze Rotterdamse collega's ook gedaan om samen met de bewoners een plan te maken."

Kloof arm en rijk

"Ik vind dat eigenlijk een van de grootste schandalen van ons rijke land dat er nog steeds zoveel arme mensen leven. Mensen met een lagere opleiding leven minder gezond en daardoor ook minder lang. Dat is onacceptabel. We moeten iedereen goede gezondheid geven en gunnen. Dat begint met de vraag of je in een omgeving woont waar je kinderen lekker buiten kunnen spelen, waar het groen is en de lucht schoon. Het zijn niet de villa's die langs de snelweg staan, maar de flatjes. Daarnaast moet gezond eten goedkoper worden. Dat moet niet iets zijn voor de elite. Je moet iedereen evenveel kansen geven om gezond oud te worden", zo bepleit de Groenlinks politica.