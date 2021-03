Joehoe in Chris Natuurlijk van 6 maart

Over de oehoe en andere vogels van Beleef de Lente, de "bietstuk" van Tien kookt vegetarisch, de wandelende bossen van Ark en het voorwoord van de Boekenweek gaat het zaterdag 6 maart in Chris Natuurlijk.

Het radioprogramma gluurt zaterdag mee in de nesten van de vogels van Beleef de lente . Het bijzondere oehoe-paar heeft al eieren en de ooievaars zijn aan het klepperen op hun nest.

Tien kookt vegetarisch

Maandag begint de Nationale Week zonder Vlees , waarin iedereen wordt aangemoedigd om een week lang geen vlees te eten.

Chris Natuurlijk vraagt tips & trics bij Tineke de Lange. De Rotterdamse is al dertig jaar professioneel fotograaf, maar als Tienkooktvegetarisch geeft ze ook al heel lang vegetarische kooklessen. In de kas van haar volkstuin onder de rook van Rotterdam, bakt ze een 'bietstuk'. Het ziet eruit als biefstuk, maar het is gemaakt van biet. Speciaal voor Chris Natuurlijk deelt Tineke haar recept voor vegetarische linzenlasagne .

Wandelende bossen?

Nee, het is geen scène uit Lord of the Rings, wandelende bossen bestaan en volgens Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling zouden er veel meer van dat soort half open bossen moeten komen, waar grote grazers als Schotse hooglanders invloed hebben op de groei van planten en uiteindelijk ook op de rijkdom van soorten. In natuurgebied De Staart in Oud-Beijerland krijgt Chris Natuurlijk een lesje in 'wandelende bossen'.

Voorwoord

De Boekenweek gaat vanwege corona in maart niet door, maar onder de titel Het voorwoord van de Boekenweek is er toch een alternatief. Boekenman Gert-Jan van Rietschoten vertelt erover in Chris Natuurlijk. Behalve twee romans die kans maken op de Libris Literatuur Prijs, bespreekt hij KliFi (klimaatfictie) de nieuwe roman van Adriaan van Dis.

Zaterdag 6 maart van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.