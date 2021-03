Zuur gelijkspel in laatste secondes voor Sparta bij FC Emmen

Sparta heeft vrijdagavond in de eredivisie met 1-1 gelijkgespeeld bij FC Emmen. Laros Duarte maakte vlak voor rust het doelpunt voor Sparta. Zijn afstandsschot werd door Emmen-doelman Michael Verrips slecht verwerkt. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd scoorde FC Emmen via Michael de Leeuw. Hij benutte een strafschop.

Emmen was snel in de eerste helft gevaarlijk. Na vijf minuten kreeg Luka Adžić een goede kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar hij mikte te hoog. Laros Duarte was vijf minuten later namens de uitploeg gevaarlijk, maar Michael Verrips kon redding brengen.

Een half uur lang gebeurde er eigenlijk niets voor beide doelen. Glenn Bijl schoot van afstand, maar kon Maduka Okoye er niet mee verrassen. Kort daarna vloog een afstandsschot van Sparta wél binnen. Laros Duarte leek de bal op Verrips te schieten, maar hij blunderde, waardoor de bal in het doel belandde: 0-1. Met die stand werd ook gerust.

Zowel Abodu Harroui als Duarte kregen twee minuten na rust een kans om de voorsprong te verdubbelen. Engels kreeg de bal niet voorbij de keeper, waarna Duarte kon uithalen. Hij slaagde daar ook niet in, waardoor de marge één bleef.

Emmen werd daarna ook twee keer achter elkaar gevaarlijk. Michael de Leeuw schoot van dichtbij op de paal en Sergio Peña schoot van afstand op Okoye, die stijlvol redde. Diezelfde Okoye was twintig minuten voor tijd weer belangrijk. Hij haalde een vrije trap van Miguel Araujo uit het doel.

In de slotfase was het voor Sparta overleven. Trainer Henk Fraser bracht nog een extra verdediger. Michaël Heylen kwam voor spits Lennart Thy. Met Heylen in het veld sleepte Sparta de drie punten uiteindelijk toch niet binnen.

In de allerlaatste secondes van de blessuretijd maakte Adil Auassar hands in het strafschopgebied. Na een lange ‘VAR-check’ ging de bal tóch op de stip. Michael de Leeuw benutte de strafschop: 1-1.

Door het gelijkspel blijft Sparta dertiende in de eredivisie.

FC Emmen-Sparta: 1-1 (0-1)

43' Laros Duarte 0-1

90' Michael de Leeuw 1-1 (strafschop)

Opstelling Sparta:

Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers; Auassar, Harroui, L. Duarte (D. Duarte), Burger (Kharchouch 70'); Thy (Heylen 85'), Engels (Gravenberch 58')