Rotterdams verpleeghuis is gevaccineerd: 'Maar extra bezoek voor bewoners nog geen goed idee'

Opgelucht zijn ze in de verpleeghuizen van Aafje, nu bijna alle bewoners en medewerkers zijn gevaccineerd. "Een mooie start naar meer versoepelingen." Maar helemaal gerustgesteld zijn ze nog niet, want honderd procent bescherming biedt het vaccin niet.

Volgens Marco van Duuren, manager infectiepreventie bij Aafje, hing er een feeststemming in de verpleeghuizen toen de cliënten en mantelzorgers gevaccineerd werden. Bijna 1200 mensen hebben een dubbele dosis gekregen. Slechts een enkeling heeft geweigerd of was te ziek voor een prik. "Het betekent dat de kans op grote corona-uitbraken zoals in het verleden, niet meer aan de orde zullen zijn," aldus Van Duuren.

Dat een verpleeghuis in Ommoord toch kort na de dubbele vaccinatierondes weer geconfronteerd is met een uitbraak, heeft volgens hem een logische oorzaak: "Het Pfizer-vaccin werkt pas één à twee weken nadat je het heb toegediend gekregen. Het geeft ook 95 procent bescherming. Dat betekent dat van de honderd mensen er toch nog steeds vijf geïnfecteerd kunnen raken. De basismaatregelen met mondkapjes en anderhalve meter afstand blijven dan ook gelden."

Fitness

Ook bewoner Rein Koevoets (67) van verzorgingshuis Smeetsland in Rotterdam-IJsselmonde heeft allebei de prikken gehad. Hij heeft zelf een kwetsbare gezondheid en wil anderen niet besmetten. Veel bezoek kreeg hij al nooit. Ook rommelt hij liever op zijn kamer dan dat hij aansluiting zoekt bij zijn medebewoners, maar zijn fitness mist hij wel. Net als zijn dochter uit Hellevoetsluis, die met het openbaar vervoer naar Rotterdam moet komen en dat een te groot risico vindt. "Ze heeft mijn kamer nooit gezien, dat is wel jammer ja."

Hij hoopt dat zij ook snel een vaccinatie krijgt en weer op bezoek kan komen. Ook verzorgende Lisa Kurk hoopt dat voor hem en zijn medebewoners op de korsakov-afdeling. "Het duurt te lang. we hebben allemaal behoefte aan vrijheid. Ze vinden het soms ook lastig om zich consequent aan de regels te houden. Gelukkig kunnen onze bewoners wel weer naar buiten, want we zijn een open afdeling."

OMT-advies

In een nog niet openbaar gemaakt advies van het Outbreak Management Team staat dat verpleeghuisbewoners die twee prikken hebben gekregen, twee in plaats van één bezoeker per dag zouden kunnen ontvangen. Het demissionaire kabinet moet daar nog een besluit over nemen. Dat zal Van Duuren dan zeker opvolgen. Maar persoonlijk vindt hij het nog te vroeg.

"We willen heel graag versoepelen, maar we zijn ook nog voorzichtig. Want als er twee mensen komen, betekent dat ook veel meer verkeersbewegingen. Het is altijd balanceren tussen veiligheid en welzijn van bewoners. Zij hebben een hoop moeten inleveren het afgelopen jaar, dus dat gevoel van vrijheid wil ik ze zo snel als mogelijk weer teruggeven."

Voor Kurk komt een eventuele uitbreiding van de bezoekregeling echt te vroeg: "Ik ben bang dat het dan juist nog langer gaat duren. We zitten nu al in de derde golf. Ik denk niet dat we nog een vierde of vijfde golf aankunnen."