Deze 'enge oversteekplaats' moet volgens deze bezorgde moeder worden aangepakt

Marchena wil dat de plek van het ongeluk, tussen de Vlinderveen en Snoekenveen, wordt aangepakt: "Je moet er niet aan denken dat haar hoofd op een stoeprand terecht was gekomen." Yanae fietste die middag van haar basisschool naar huis toen ze bij het zebrapad moest remmen. Marchena heeft aan haar kinderen uitgelegd dat ze niet over die weg mogen fietsen, maar alleen met de fiets aan de hand over het zebrapad mogen lopen.

Dat ging echter mis. De rem van Yanae zou niet goed gewerkt hebben, waarna zij door een auto aan de zijkant werd geraakt. Yanae kwam op de motorkap van de auto terecht en belandde vervolgens een aantal meters verderop op de weg.

Het gaat 'redelijk goed' met haar dochter, vertelt Marchena. Yanae heeft een blauw oog, blauwe plekken en weinig kracht, maar gelukkig is er niks gebroken. "Ik woon hier drie jaar en heb tegen mijn kinderen gezegd dat ze op die plek alleen lopend mogen oversteken. Het is echt een enge oversteekplaats", benadrukt Marchena.

Racebaan

Het ongeluk bleef in Spijkenisse niet onopgemerkt. Op de Facebook-pagina van het lokale medium Spieke.nl gaat het los. Meerdere mensen reageren op het bericht over het ongeluk en hoe gevaarlijk het kruispunt tussen de Vlinderveen en Snoekenveen is. Marchena las de reacties en vroeg zich af waarom er niets gedaan wordt aan de verkeersveiligheid rondom dat zebrapad.

Marchena is erg bezorgd. Als het aan haar ligt, gaat de gemeente Nissewaard onderzoek doen naar deze weg in de wijk Waterland. "Ik wil dat er maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld dat de gemeente een drempel of een flitspaal plaatst." Ook vindt Marchena het opvallend dat er geen stoplicht op De Dijkgraaf te vinden is. "Deze weg is echt een racebaan."

Petitie

Naar aanleiding van het ongeluk is Marchena vrijdagmiddag een petitie gestart. Om 19:30 uur was die al bijna driehonderd keer ondertekend. Marchena is verrast over de animo. "Ik ga ook nog een brief opstellen aan de gemeente Nissewaard. Het aantal mensen dat de petitie heeft ondertekend, wil ik bij deze brief samenvoegen."

Want Marchena heeft een missie: dat de veiligheid rondom het zebrapad tussen de Vlinderveen en Snoekenveen wordt aangepakt. De politie en de verzekering hebben haar aangeraden om contact op te nemen met de gemeente. De directeur van de basisschool, waar dochter Yanae op zit, staat volgens Marchena ook achter deze actie.

Eén is wel zeker, denkt Marchena: "Mijn dochter gaat daar nooit meer fietsen. Als ze bij dat kruispunt komt, dan moet zij écht afstappen."