Een dode bij uitslaande brand in woning in Hellevoetsluis

De brandweer bestrijdt het de brand in de Poelmanstraat in Hellevoetsluis (Bron: MediaTV - Marck Groothuijzen)

In de Poelmanstraat in Hellevoetsluis is er vrijdagavond brand uitgebroken. De politie bevestigt dat één persoon, die zich in de afgebrande woning bevond, is overleden. De brand is inmiddels onder controle.