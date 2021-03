Man overlijdt bij uitslaande brand in woning in Hellevoetsluis

De brandweer bestrijdt het de brand in de Poelmanstraat in Hellevoetsluis (Bron: MediaTV - Marck Groothuijzen)

Een dode bij uitslaande brand in woning in Hellevoetsluis

In de Poelmanstraat in Hellevoetsluis is vrijdagavond brand uitgebroken. Daarbij is een man, die zich in de nu afgebrande woning bevond, overleden. De brand was na ongeveer anderhalf uur weer onder controle.

Het ging om een brand op de tweede verdieping van het pand. Er werd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De bovengelegen verdiepingen werden ontruimd. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

Evacuaties

Het vuur was rond 23:00 uur onder controle. Ongeveer vijftien tot twintig bewoners van het appartementencomplex zijn tijdens de brand geëvacueerd.

De meeste bewoners mochten alweer naar huis. Bewoners van zeker drie bovengelegen woningen konden vanwege veel rookschade niet terug naar huis. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.

'Deze brand maakt indruk'

Burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis was in de Poelmanstraat aanwezig om de bewoners een hart onder de riem te steken. "Er was veel tumult", blikt ze terug. "Het is een stevige brand geweest."

Junius vertelt dat het slachtoffer, een man, al overleden was voordat de brandweer binnen was. De bewoners in de straat zijn geschrokken, merkt de burgemeester van Hellevoetsluis. "Ik sprak een mevrouw die hier al 23 jaar woont. Ze vertelde dat hier nog nooit iets is gebeurd. Zij was van deze grote brand erg onder de indruk."