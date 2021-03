Sparta-trainer Henk Fraser over strafschop FC Emmen: 'Flutregel, maar je kan hem geven'

Henk Fraser is teleurgesteld na het 1-1 gelijkspel bij FC Emmen. De Sparta-trainer heeft ook zo zijn bedenkingen bij de strafschop die in de laatste minuut werd gegeven aan FC Emmen.

"Ik vind het een flutregel, maar het is nu eenmaal de regel. Dus dan kan hij hem geven", zegt Fraser tegenover Rijnmond.

Bekijk hieronder het gesprek met Henk Fraser.



De teleurstelling van het resultaat overheerst. "Het is altijd vervelend als je met nog een minuut te gaan, hem alsnog incasseert. Natuurlijk ook omdat iedereen weet hoe graag we een resultaat wilden halen. Dan is het altijd vervelend als je hem zo laat nog tegen krijgt."

Toch is Fraser niet ontevreden over het puntenaantal: 23. "Als we een punt gemiddeld spelen, dan blijven we in de eredivisie. In feite kom je, vind ik, tot nu toe maar drie punten te kort.

Ik heb al een paar keer gezegd dat ik van te voren voor het scenario zou tekenen waar we nu staan. Iedereen probeert mij van alles aan te praten. Ik luister ernaar, ik hoor het aan. Maar met heel veel dingen doe ik niet zoveel. Omdat ik weet dat er een aantal ploegen zijn, waar wij toe behoren, die zich nou eenmaal in dit soort scenario's kunnen bevinden."