Rotterdamse ijskunstenaar winnaar van SBS6-programma IJsmeesters

Ludo Roders heeft het SBS6-programma IJsmeesters gewonnen. De Rotterdamse kunstenaar versloeg met haar ijssculptuur twee andere finalisten, waarna zij een beker kreeg uitgereikt uit de handen van astronaut André Kuipers. Het thema van de finale was 'Into the Future'.

Normaal gesproken reist Roders heel de wereld over om kunstwerken met zand en ijs te maken. "Het is eigenlijk mijn beroep", legt Roders uit. Maar door het coronavirus zit het reizen er niet in, waardoor ze noodgedwongen in Nederland ijs- en zandsculpturen moet maken.