Boek over Sjaak Polak genomineerd voor Voetbalboek van het Jaar: 'Hoop lol gehad'

Het boek 'Even Serieus' over oud-Spartaan Sjaak Polak is genomineerd voor Het Voetbalboek van het Jaar van voetbalmagazine Staantribune.

Auteur Rick van Leeuwen is er blij mee: "Het is een ontzettende eer. Om genomineerd te worden is al een eer op zich. We hopen ook te winnen. Maar het is wel erkenning voor wat je gedaan hebt. Ik denk dat we samen een mooi boek hebben gemaakt. Ik heb Sjaak een tijdje gevolgd. Die belevenissen heb ik samen met zijn levensverhaal opgetekend. Dat boek is niet onopgemerkt gebleven."

Beluister hieronder heel het gesprek met auteur Rick van Leeuwen. Tekst loopt door onder fragment.



Van Leeuwen kwam erachter dat Polak niet precies was wat hij dacht. "Ik wist dat zijn levensverhaal uniek is en dat het een belevenis is om een tijdje met hem op te trekken. Hij is ook een beetje zoals hij overkomt, maar er zit ook iemand anders achter. Het is niet zo'n open boek zoals het lijkt. Dat vond ik leuk om mee te maken. Je hebt gewoon een hoop lol en het is ook iemand die zijn afspraken nakomt. Het was een fijn boek om aan te merken."

Een jaar geleden waren Sjaak Polak en Rick van Leeuwen ook te gast in de studio van Radio Rijnmond. Bekijk dat gesprek hieronder.