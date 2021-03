In Nissewaard laagste toetsgemiddelde groep 8

Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs uit de gemeente Nissewaard halen in onze regio gemiddeld de laagste scores op hun eindtoets. Ook in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Hellevoetsluis zijn de toetsgemiddeldes laag. Dat blijkt uit de Kansenatlas die economisch onderzoeksbureau SEO online heeft gezet.

In de Hoeksche Waard en de Alblasserwaard scoren leerlingen uit groep 8 relatief hoog op hun eindtoets. Dat is met name het geval in Oud-Beijerland, Strijen en Giessenlanden.

Gemiddeld inkomen

In de speciale atlas is ook te zien dat in onze regio vergeleken met de rest van het land het gemiddelde opleidingsniveau vrij laag is, maar dat dit met uitzondering van Rotterdam niet geldt voor het gemiddelde inkomen. Dat is in onze regio hoger dan het landelijke gemiddelde. De rijkste regiogenoten wonen in de gemeenten Westvoorne en Brielle en in Cromstrijen.

Kans op werk

De onderzoekers van SEO brachten onder andere ook de kans op werk in beeld. In onze regio is die kans het geringst in Rotterdam en dan met name voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Rotterdam is in onze regio ook de gemeente met de meeste mensen met een bijstandsuitkering. Ook landelijk gezien is het aandeel bijstandsgerechtigden in Rotterdam erg hoog.

Voor inwoners van de gemeente Molenwaard, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee is de kans op werk in onze regio het grootst. Daar is het aandeel bijstandsgerechtigden meer dan tien keer zo laag als in Rotterdam.