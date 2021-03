Strooiwagen zakt door het fietspad tijdens rondje preventief strooien

Een strooiwagen van de Roteb is in de nacht van vrijdag op zaterdag door het wegdek op de Terbregseweg in Rotterdam-Terbregge gezakt. De wagen was over de Prinses Irenebrug over de Rotte gereden voor een rondje preventief strooien en maakte even verderop een gat van een paar vierkante meter in het fietspad.