Elise Rens gaat in Krimpen demonstreren tegen 'homofobe en racistische' dominee Kort

Elise Rens over haar brief

COC Rotterdam houdt zaterdagmiddag een demonstratie bij het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel. Aanleiding zijn de uitspraken van de plaatselijke dominee Anthonie Kort. De dominee van de Mieraskerk in Krimpen houdt preken met homofobe en racistische uitspraken. Elise Rens woont in Krimpen en heeft twee moeders. We spraken haar in de aanloop naar de demonstratie.

In april vorig jaar deed de 34-jarige Leon Houtzager aangifte van discriminatie tegen de predikant, die een dringend appel deed op de overheid om 'zondig leven' uit te bannen. Volgens de predikant is de corona-uitbraak een straf van God en moet de overheid ingrijpen door onder meer een verbod in te voeren op abortus en euthanasie en het verbannen van homoseksuelen.

Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte onderzocht en erkent dat de predikant kwetsende uitspraken doet, maar gaat hem niet vervolgen, omdat de uitspraken vallen onder de vrijheid van godsdienst en meningsuiting, ook al zijn ze kwetsend.

Als reactie op deze uitspraak kwam het YouTube-programma 'BOOS' in actie en riep het COC, een belangengroep voor de LHBTI-gemeenschap, op om een brief te sturen aan de burgemeester van Krimpen. Honderd brieven worden zaterdag aan de burgemeester overhandigd en sommige worden ook voorgelezen. Waaronder de brief van Elise Rens uit Krimpen.

Waarom heb je de brief geschreven?

"Ik wilde graag meedoen, omdat ik geschrokken ben van de uitspraken van Kort. Ik wilde uitleggen hoe erg ik het vond dat volgens Kort mensen die homoseksueel zijn uit Krimpen verbannen moeten worden. Los van het feit dat zo'n uitspraak niet kan en ik het heftig vond om het te horen, zou het betekenen dat ook mijn moeder, haar vriendin, mijn broertje en ik weg zouden moeten. Om die redenen vind ik het belangrijk om te demonstreren en om mijn brief voor te lezen."

Waar ben je nou het meest boos over: dat Kort het zegt of dat hij het kan zeggen omdat hij onder artikel 6 van geloofsovertuiging valt?

"Dat hij het kan zeggen. Ik heb het gevoel dat hij zo denkt. Ik weet niet of we hem kunnen veranderen, maar ik vind het heel erg dat hij ermee wegkomt. Ik heb het gevoel dat er niemand van hogere hand opkomt voor de mensen die zich door zijn uitspraken aangevallen voelen en zich daardoor minder welkom voelen in Krimpen. Dus dat vind ik absoluut het ergste."

Wat zeggen je moeders?

"Eigenlijk heel weinig. Ik merkte wel aan mijn moeder dat ze het prettig vond dat ik er naar toe ga. Bij ons thuis denk ik dat we ons er heel erg van afsluiten en doen alsof het er dan ook niet is. Mijn moeder wilde ook niet naar de demonstratie komen vandaag, terwijl de demonstratie vlakbij ons huis gehouden wordt. Toen ze hoorde dat ik mijn brief mocht voorlezen, besloot ze om er wel bij te zijn. Maar verder merk ik dat we ons er thuis voor afsluiten en nauwelijks over praten."

Het beeld kan ontstaan dat iedereen in het dorp de ideeën van Kort volgt. Wat merk jij daarvan?

"Ik ga zelf niet naar de kerk en ik ken ook niemand die naar de kerk van Kort gaat. Ik ken wel heel veel mensen die geloven, maar die denken er heel anders over. Ik ben wel bang dat door deze aandacht alle gelovigen over één kam worden geschoren. Waar ik enorm op hoop is dat andere kerken er afstand van nemen en zeggen dat het christendom anders is. Dat zou ik heel tof vinden. Dat het dan een heel open dorp wordt waar geloof ook samen kan met welke seksualiteit dan ook."

Is er al een reactie vanuit de gemeente?

"Ik heb zelf nog niets gehoord, maar Leon, die aangifte heeft gedaan tegen de predikant, misschien wel. Ik weet alleen dat de PvdA-wethouder (Coen Derickx, red.) voor Inclusiviteit, er vandaag niet bij is. Hij beroept zich op wat volgens hem de wet hierover zegt."

Dus het wordt een echte Pride straks? De Pride of Krimpen?

"Dat hoop ik wel. Dat zou ontzettend tof zijn. Misschien is dat ook wel een hele goede naam."

Dominee Kort krijgt dankzij zijn uitspraken wel alle aandacht. Is dat het waard?

"Ik vind dat ook lastig. Alleen doordat het nu zo veel mensen op de been brengt en iedereen zich hier tegen uitspreekt, hoop ik dat de mensen die gekwetst zijn, zien dat er ook heel veel mensen zijn die aan de andere kant staan. Dat mensen met andere seksuele voorkeuren inzien dat er niks mis is met hun geaardheid."

Wat hoop je te bereiken?

"Op een manier kijk ik heel erg uit naar de demonstratie, maar ik vind het ook jammer dat het nodig is. Ik heb er ook zin in om mensen te gaan zien die samen met mij willen demonstreren. Misschien zijn het mensen die ik ken of mensen van wie ik misschien niet had verwacht dat ze er bij zouden zijn. Mijn allergrootste droom is dat de burgemeester er ook bij is en belooft dat hij de brieven gaat lezen."

En zondag?

"Dat vind ik lastig. Ik hoop dat het zondag op heel veel verschillende plekken besproken wordt. Volgens mij hebben we meer dan twintig kerken hier. Dus ik hoop dat het daar wel een plekje krijgt. Dat er mensen zich tegen uitspreken en zeggen dat dit niet is waar onze kerk voor staat. Ik hoop ook dat het iets losmaakt in de gemeenteraad. Dat zij wél met Leon in gesprek willen."