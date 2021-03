Vrachtwagen vol sperziebonen belandt op z'n kant, snelweg afgesloten

Een vrachtwagen is zaterdagochtend op de A15 bij knooppunt Ridderkerk gekanteld. De vrachtwagen zit vol sperziebonen en ligt nu op z'n zijkant op de vangrail. De weg is helemaal afgesloten en verkeer wordt omgeleid.

De vrachtwagen moet weer rechtop worden gezet, er wordt nu overlegd of de sperziebonen daarvoor eerst uit de vrachtwagen moeten worden gehaald. Ook is er wat koelvloeistof op het wegdek gelekt, dat moet worden schoongeborsteld. Volgens Rijkswaterstaat is de koelvloeistof niet in de berm gelekt. Wel moet het stuk vangrail waar de vrachtwagen nu op ligt worden gerepareerd.

Zowel de chauffeur als de bijrijder stonden bij aankomst van de hulpdiensten al naast de vrachtwagen.

Rijkswaterstaat verwacht dat alles rond 13:00 uur is opgelost.