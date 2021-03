Openhartige minister Carola Schouten: 'Na alles wat ik heb meegemaakt, is het ministerschap peanuts'

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten vertelt een zeer openhartige demissionair minister en vice-premier Carola Schouten over het diepe dal waarin ze zat, toen ze op haar 22ste onverwacht zwanger bleek te zijn. Ze studeerde toen aan de Erasmus Universiteit en stond er helemaal alleen voor.

"Ik heb héél diep gezeten", zegt de Rotterdamse op een bankje naast de Mathenesserbrug. "Twintig jaar geleden zat ik op dít bankje zo ongelofelijk hard te janken. Wat voor toekomst zou ik tegemoet gaan als alleenstaande moeder? Ik had geen baan, geen geld, ik was nog niet afgestudeerd... Ik had alleen een studentenkamer."

Hoofd omhoog

"Ik heb hier letterlijk naar het water zitten kijken en zag helemaal niets meer. Ik wist het écht niet meer. Ik zag geen toekomst. Ik wist niet hoe de volgende dag eruit zou zien. En of ik een plek had om te wonen. Ik wilde echt voor mijn kind zorgen, maar ik had op dat moment geen idee hoe. Het was het dieptepunt van mijn leven. Ook was ik bang voor de reacties van mijn omgeving. Wat zouden de mensen niet van me denken? Het was niet echt schaamte, maar ik was gewoon bang voor alles wat er op me af zou komen."

Als presentator Sander de Kramer aan Carola vraagt wat haar door die moeilijkste periode in haar leven heen sleepte, verschijnt er een glimlach op haar gezicht. "Dat was onder andere de predikant van mijn kerk in Delfshaven. Met hem heb ik in die periode zulke fijne gesprekken gehad. Hij zei: 'Carola, als jij straks de kerk binnenloopt, dan is er één ding wat je moet doen. En dat is je hoofd omhoog houden. Want jij hóórt hier. No way dat jij met je ogen neergeslagen naar binnen loopt. Dus ik heb me opgericht, ik ben rechtop lopend de kerk in gegaan."

Steun van iedereen

Het bleek een kantelpunt in het leven van onze huidige vice-premier. "Toen de mensen in de kerk eenmaal wisten dat ik zwanger was, heb ik zoveel steun gehad. Onze kerk bestaat uit een heel bont gezelschap. Het is een vrij jonge gemeente. Er zitten veel studenten en jonge gezinnen."

"Als ik oppas nodig had, kon ik gewoon kiezen. Mensen zeiden: 'Geen enkel probleem!'. Ik heb geleerd dat als je je kwetsbaar durft op te stellen, het mensen uiteindelijk dichterbij elkaar brengt. Ik moest de eindjes aan elkaar knopen. Ik wist in de supermarkt precies wat ik kon kopen en wat niet. Ik leerde daardoor creatief om te gaan met geld. Maar ik kreeg ook hulp van de mensen van de kerk. Toen mijn zoon werd geboren, had ik een overzichtelijk leven: één kamer en een keukentje dat ik met een vriendin deelde."

"Maar ik heb zoveel gekregen van de mensen van de kerk. Van de box en de kleren tot aan speelgoed. Dat werd allemaal bij mij naar binnen gesjouwd. Echt geweldig!"

'In de kerk ben ik gewoon Carola'

Of Carola in die tijd ooit had gedacht dat ze het zou schoppen tot minister en vice-premier van Nederland? "Absoluut niet!", lacht de politica. "Ik vind het heel cool om te laten zien dat er zoveel kracht in mensen zit. Alleenstaande moeders in Rotterdam-West die iets van hun leven maken. Daar ben ik trots op. En ik heb gemerkt dat de jonge alleenstaande moeders ook trots zijn op mij. Ze zeggen: 'Kijk naar Carola. Kijk wat ze heeft bereikt!'

"Hoe de mensen in de kerk naar me kijken nu ik minister ben? Nou, ik blijf voor hen gewoon Carola, hoor. Ik ben altijd de jonge moeder gebleven die hier toen binnenkwam. Ik ben er zelf ook nuchter onder. Ik was één van die alleenstaande moeders die een kind hebben opgevoed, ervoor hebben gezorgd en de eindjes aan elkaar hebben moeten knopen... Ach, als je dat voor elkaar krijgt, dan is het ministerschap peanuts."

De cirkel is rond

Ten slotte neemt Carola presentator De Kramer mee naar de Erasmus Universiteit. "Weet je wat zo mooi is?", zegt ze lachend. "Mijn zoon studeert hier nu ook bedrijfskunde, net als ik heb gedaan. De cirkel is rond. Het is allemaal goed gekomen, en ik ben ontzettend blij met mijn zoon en trots op hem! Of ik nog een persoonlijke droom heb? Ik zou heel graag nog eens in het buitenland willen werken. Het lijkt me

heel mooi om bijvoorbeeld in Afrika mensen te helpen die ogenschijnlijk niet zoveel kansen hebben."

Op de vraag van Sander of hij naast de eerste vrouwelijke premier van Nederland staat, begint de demissionaire minister te lachen. "Ik vrees dat ik dan eerst lid moet worden van een andere partij, want ik zie de ChristenUnie niet zo snel de grootste partij worden. Maar het zou geen kwaad kunnen als we in Nederland eens een vrouw als premier krijgen. Er zijn echt wel heel goede vrouwen, dus daar ligt het niet aan. Tja, áls ik ooit de vraag krijg om premier te worden, dan zou ik daar niet voor weglopen. Als zoiets op je pad komt, moet je het doen..."

