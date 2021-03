Blaak laat Italiaanse achter in steile slotkilometer en wint Strade Bianche

Chantal Blaak komt juichend over de streep in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar. (Archiefbeeld: NOS)

Chantal van den Broek-Blaak heeft zaterdag de zevende editie van Strade Bianche bij de vrouwen gewonnen. De 31-jarige Berkelse schudde in de steile slotkilometer de Italiaanse Elisa Longo Borghini van zich af en kwam alleen over de finish in het Italiaanse Siena. Demi Vollering, net als Blaak woonachtig in Berkel en Rodenrijs, eindigde als zesde.