Blaak laat Italiaanse achter in steile slotkilometer en wint Strade Bianche: 'Deze kwam voor mij totaal onverwacht'

Chantal Blaak komt juichend over de streep in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar. (Archiefbeeld: NOS)

Chantal van den Broek-Blaak heeft zaterdag de zevende editie van Strade Bianche bij de vrouwen gewonnen. De 31-jarige Berkelse schudde in de steile slotkilometer de Italiaanse Elisa Longo Borghini van zich af en kwam alleen over de finish in het Italiaanse Siena. Demi Vollering, net als Blaak woonachtig in Berkel en Rodenrijs, eindigde als zesde.

In de prestigieuze World Tour-wedstrijd over grindwegen ontsnapten Van den Broek-Blaak en Longo Borghini uit een groep met favorieten als Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen. De Italiaanse viel op de slotklim als eerste aan, maar Van den Broek-Blaak had een antwoord op de ontsnapping en ging er vervolgens zelf vandoor.

Het is de eerste zege van het seizoen voor Van den Broek-Blaak, die vorig seizoen de door haar felbegeerde Ronde van Vlaanderen won. Vorig weekend eindigde Van den Broek-Blaak in de Omloop Het Nieuwsblad, traditioneel de seizoensopener, nog net buiten de top tien.

Verrassing

De winst kwam voor Van den Broek-Blaak zelf als een verrassing. "De druk lag vandaag totaal niet bij mij, dus deze overwinning kwam voor mij onverwacht", zegt de Berkelse. "Maar dat zijn ook juist de mooie overwinningen."

Voor Van den Broek-Blaak is dit het laatste volledige wegseizoen van haar carrière. Volgend jaar stopt de 31-jarige wielrenster na de voorjaarsklassiekers. Tot die tijd wil ze de vorm die ze tijdens Strade Bianche liet zien behouden. "Ik wil niet zeggen dat het seizoen nu al geslaagd is, maar dit is wel de lijn die ik wil doortrekken. Ik hoop natuurlijk ook nog voor een Olympische titel te gaan op de komende Olympische Spelen", besluit Van den Broek-Blaak.