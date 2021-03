LIVE: Feyenoord gaat door met scoren tegen slap VVV (6-0)

Feyenoord ontvangt zaterdagmiddag in de eigen Kuip VVV-Venlo. De Rotterdammers moeten de drie punten in eigen huis houden, om in de race te blijven voor een direct Europees ticket. Het duel begint om 16:30 uur en via Rijnmond ben je er uiteraard helemaal bij.

Vanaf 15:00 uur maken we Radio Rijnmond Sport, met presentator Dennis Kranenburg. De vertrouwde stemmen van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn voor het wedstrijdcommentaar aanwezig in De Kuip.

Luister hieronder live mee.



Naast het voetbal zijn we in Radio Rijnmond Sport ook live bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy en het WK Shorttrack in Dordrecht. En we bellen met Chantal van den Broek-Blaak, die eerder deze zaterdag Strade Bianche won.

Volg alles rondom Feyenoord-VVV via onderstaand liveblog.



LIVE: Feyenoord - VVV-Venlo 6-0

14' Jens Toornstra 1-0

19' Lutsharel Geertruida 2-0

31' Bryan Linssen 3-0

62' Jens Toornstra 4-0

73' Steven Berghuis 5-0

85' Eric Botteghin 6-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia (70' Haps); Toornstra, Fer (70' Diemers), Kökcü (77' Teixeira); Berghuis, Linssen (70' Bozeník), Sinisterra (77' Jørgensen)

Herstellen van harde tik

Feyenoord zal zich zaterdagmiddag moeten herstellen van de nederlaag tegen AZ van vorig weekend. "Want AZ was qua uitslag een harde tik en totaal onnodig", vertelde Feyenoord-trainer Dick Advocaat vrijdag op de persconferentie.

Door de nederlaag tegen AZ is het gat tot de derde plek - waar AZ op staat - zes punten en ook Vitesse staat nog twee punten boven Feyenoord op een vierde plek. Maar Advocaat maakt zich vooralsnog geen zorgen: "De schade aan de ranglijst is pas aan het einde van het seizoen op te maken", zo reageerde Advocaat vrijdag vinnig. "We hebben nog tien wedstrijden te gaan, dus ik vind het nog wat voorbarig."

Wat verwacht jij van Feyenoord-VVV? Laat het vast weten in de reacties!