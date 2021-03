Drugscrimineel uit Dordtse Poorten overgeplaatst na vuurwerkshow

De drugscrimineel Henk R. alias Zwarte Cobra is overgeplaatst uit de gevangenis Dordtse Poorten. Dat gebeurde na de vuurwerkshow net buiten de gevangenis donderdagavond, georganiseerd door familie en vrienden van hem, in verband met zijn 70ste verjaardag. Dat zorgde voor wat onrust in Dordrecht.

Henk R. zat vast voor drugshandel. Burgemeester Kolff reageerde afgelopen donderdag via Twitter op de show en noemde het een "onrustige avond. Bizar gedrag allemaal!"

Kolff ontkent wel stellig dat hij iets te maken had met de overplaatsing, zoals gesuggereerd in andere media. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt dat er iemand is overgeplaatst, maar laat ook weten dat dat altijd een beslissing van de gevangenisdirecteur is.