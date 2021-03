Ruim 300 mensen op de been bij demonstratie tegen 'homofobe' predikant in Krimpen

In Krimpen aan den IJssel staan zaterdagmiddag ruim driehonderd demonstranten met regenboogvlaggen voor het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel. Ze willen dat de gemeente 'niet langer wegkijkt' van de uitspraken van de dominee van de Mieraskerk, Anthonie Kort. Die riep de gemeente Krimpen per brief op om zondig leven uit te bannen, daarmee onder meer doelend op homoseksualiteit.

De gemeente heeft zich daar verder niet over uitgesproken, tot ongenoegen van veel Krimpenaren. Die laten zaterdag van zich horen. Het protest is mede-georganiseerd door COC Rotterdam,



De demonstranten overhandigen brieven aan de burgemeester, met daarin hun persoonlijke verhalen. Een deel daarvan werd vorig weekend geschreven, onderaan de Erasmusbrug in Rotterdam.Er klinkt al langer protest tegen de conservatieve predikant. Vorig jaar deed activist Leon Houtzager aangifte tegen Kort, maar justitie kon niets doen vanwege de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting.

Nu doen de demonstranten een beroep op de gemeenteraad van Krimpen om niet langer weg te kijken. De burgemeester van Krimpen, Martijn Vroom, is aanwezig om de brieven in ontvangst te nemen. Hij nam geen standpunt in over de dominee maar belooft in een toespraak tegenover de menigte de aan hem overhandigde brieven te lezen.

Dominee Kort zelf wil de media niet meer te woord staan.