Zo demonstreerden honderden mensen tegen 'homofobe' predikant in Krimpen

In Krimpen aan den IJssel stonden zaterdagmiddag ruim driehonderd demonstranten met regenboogvlaggen voor het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel. Ze willen dat de gemeente 'niet langer wegkijkt' van de uitspraken van de dominee van de Mieraskerk, Anthonie Kort. Die riep de gemeente Krimpen per brief op om zondig leven uit te bannen, daarmee onder meer doelend op homoseksualiteit.

De gemeente heeft zich daar verder niet over uitgesproken, tot ongenoegen van veel Krimpenaren. Die laten zaterdag van zich horen. Het protest is mede-georganiseerd door COC Rotterdam.

'Ik ben niet meer bang'

Activist Leon Houtzager deed direct nadat de brief vorig jaar uitlekte, al aangifte tegen de dominee. Hij heeft sindsdien het nodige meegemaakt. Zaterdagmiddag vertelde hij in een toespraak zijn verhaal: "Jullie hebben allemaal gezien wat mij overkwam, hoe ik mij voelde, hoe bang ik was. De afgelopen week heb ik best veel over mij heen gekregen. Mensen die mij zwart maken op het internet en vragen om wraakacties. Tegen hen wil ik zeggen: 'Ik ben niet meer bang'."

Bekijk de reportage in de video hieronder.



Tijdens de demonstratie overhandigden de demonstranten brieven aan de burgemeester, met daarin hun persoonlijke verhalen. Een deel daarvan werd vorig weekend geschreven, onderaan de Erasmusbrug in Rotterdam.

'Krimpen moet voor iedereen een veilige gemeente zijn'

De burgemeester van Krimpen, Martijn Vroom, was ook naar het gemeentehuis toegekomen om de brieven in ontvangst te nemen. "Wat ik mooi vind is dat dit brieven zijn met verhalen en ervaringen van gekwetste mensen. Het is goed om je verhaal te doen. Ik ga ze lezen, hoeveel het er ook zijn. We gaan ons inzetten om Krimpen voor iedereen een veilige gemeente te laten zijn. Het mag niet zo zijn dat om wat je gelooft, om welke kleur je hebt of wat voor gender, je daardoor niet volwaardig mee kan doen in deze samenleving. Dat kan niet."

Er klinkt al langer protest tegen de conservatieve predikant. Na de aangifte van activist Houtzager tegen Kort vorig jaar en het feit dat justitie niets kon doen vanwege de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, werd het stil. Nu doen de demonstranten een beroep op de gemeenteraad van Krimpen om niet langer weg te kijken.

Demonstranten: 'De burgemeester moet standpunt innemen'

Ruim driehonderd mensen waren op de demonstratie afgekomen. De aanwezigen waren eensgezind. "De burgemeester moet standpunt innemen", "Ik vind het belachelijk, ik kan er niet over uit", "Ik vind dat de burgemeester veel duidelijker afstand kan nemen" en "Heel erg naar", waren een greep uit de reacties.

Burgemeester Vroom was aanwezig om de brieven in ontvangst te nemen. Hij nam geen standpunt in over de dominee, maar beloofde in een toespraak tegenover de menigte de aan hem overhandigde brieven te lezen. "Die brief is niet van mij, maar is gestuurd aan de gemeenteraad en het college. Wij hebben vanaf het begin gezegd: 'Wij als gemeentebestuur zijn er voor iedereen'. Ik ga mijn voordeel doen met wat ik nu heb ontvangen."

Dominee Anthonie Kort zelf wil de media niet meer te woord staan.