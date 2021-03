Teruglezen: Fucsovics-Rublev is de verrassende finale in Ahoy

Vandaag worden de halve finales gespeeld van het 48e ABN Amro World Tennis Tournament. In de avond betreden Borna Coric en Marton Fucsovics de baan, maar eerst kijkt de mondiale tenniswereld uit naar een op papier geweldige halve finale tussen Stefanos Tsitsipas en Andrey Rublev. De twee jongste spelers uit de top-10 en allebei in vorm. Lees hier alles over een hopelijk zalige zaterdag.

21:07 Fucsovics-Rublev is de verrassende finale in Ahoy

Het eerste matchpoint is direct raak. Voor de derde keer breakt hij de service van Coric, die in de hele wedstrijd maar liefst 20 onnodige fouten maakt. De Kroaat won ook slechts 28 procent van zijn punten op z'n tweede service. Fucsovics maakte daar dankbaar gebruik van en wint zeer overtuigend met 6-4, 6-1.

Vanuit het kwalificatietoernooi drong Fucsovics dus eerst door tot het hoofdtoernooi en na vier wedstrijden zelfs tot de finale. Eén keer won een qualifier de finale in Ahoy: Nicolas Escudé in 2001. Lukt het Fucsovics om wederom te verrassen? Dat zal dan ten koste moeten gaan van Andrey Rublev, die de torenhoge favoriet is. Maar als hij net zo stoïcijns en gevarieerd speelt als vanavond, heeft hij kans. De vraag is alleen of Rublev hem de kans biedt om zijn geliefde aanvallende spel vanaf de baseline te spelen. We gaan het zondag zien om 15:30 uur. Radio Rijnmond is er uiteraard live bij. Onze uitzending begint om 14:00 uur.

21:01 Fucsovics dichtbij grootste wedstrijd uit carrière

Een dubbele break brengt Fucsovics naar een voorsprong van 5-1 in de tweede set. Wat Coric ook probeert: overal heeft de 29-jarige Hongaar een antwoord op. Eén game is hij verwijderd van de derde finale uit zijn loopbaan. Met dat verschil dat Rotterdam een 500-toernooi is. Een hoger aangeschreven toernooi dan Genève en Sofia.



20:45 Eerste break in tweede set ook voor Fucsovics

Het vuistje gaat omhoog bij Marton Fucsovics. Met goed en aanvallend tennis breakt hij Coric in de derde game van de tweede set. Hij serveert voor een 3-1 voorsprong.

Fucsovics is bezig aan zijn elfde jaar als prof en speelde maar twee finales: in Genève (2018) en Sofia (2019). Alleen in Zwitserland wist hij te winnen. Nu lijkt hij op weg naar zijn mooiste wedstrijd in zijn loopbaan.

20:24 Qualifier Fucsovics pakt verrassend eerste set

Aan alles zie je dat Marton Fucsovics het niet gewend is om grote wedstrijden te spelen. Het oogt allemaal wat minder soepel nu hij serveert voor de eerste set. Maar na 0-30 komt Fucsovics terug op 30-30. En dan is er een fout in het hawk-eye-systeem. Terwijl Coric het initiatief heeft in de rally gaat er een signaal af en moet het punt over worden worden gespeeld. Fucsovics verslaat zich en zijn backhand belandt in het net, maar de Kroaat benut het breakpoint niet. Ook een tweede breakpoint is niet aan hem met besteed. Met een ace wint Fucsovics de eerste set: 6-4. Gaat er een qualifier doordringen tot de finale in Ahoy?



20:13 Break voor Coric; break voor Fucsovics

Vanuit het niets is het weer gelijk: 3-3. De dubbele fout van Fucsovics op het eerste breakpoint van Coric is veelzeggend voor deze game, waarin ineens maar weinig lukt bij de Hongaar. Coric pept zichzelf op, maar komt in zijn eigen servicegame direct in de problemen. Fucsovics is mentaal ijzersterk en met prachtig aanvalsspel krijgt hij direct twee breakpoints. Het eerste is direct raak en de derde break in de set is een feit: 4-3 voor Fucsovics, die zelf aan service is.



19:58 Fucsovics imponeert in beginfase

Met droge, vlakke slagen houdt Fucsovics zijn tegenstander op afstand. Een verrassend begin, want hoewel Coric vijf jaar jonger is heeft hij wel meer grote wedstrijden gespeeld in zijn carrière. Coric moet hard werken voor zijn punten en Fucsovics dicteert vanaf de baseline. De Hongaar heeft nog altijd een break voorsprong. Hij serveert voor de 4-2 voorsprong.

19:44 Coric verliest direct service

Een zwak begin van Borna Coric. De Kroaat wordt op love gebroken door de nummer 59 van de wereld. De Kroaat maakt teveel onnodige fouten tegen Marton Fucsovics, voormalig Wimbledon-kampioen bij de junioren.

In zijn eigen servicegame toont de Hongaar direct aan te beschikken over een sterke service en forehand. Fucsovics leidt: 2-0.



19:08 Ahoy maakt zich op voor Coric-Fucsovics

Weinig mensen zullen op voorhand Borna Coric en Marton Fucsovics een plek hebben toebedeeld bij de laatste vier in Ahoy. Coric won vrijdagavond van de Japanner Kei Nishikori en Fucsovics was te sterk voor Tommy Paul uit Amerika.

Coric (ATP-26) en Fucsovics (ATP-59) speelden drie keer eerder tegen elkaar. Coric verloor nog nooit van zijn Hongaarse tegenstander, die zich via het kwalificatietoernooi naar de laatste vier sloeg. De winnaar van deze wedstrijd weet dat hij in de finale een zware dobber krijgt, want daarin wacht Andrey Rublev. De Russische nummer 8 van de wereld won eerder vandaag overtuigend van Stefanos Tsitsipas.



18:59: Krawietz/Tecau via super tiebreak naar finale dubbelspel

Een slopende wedstrijd in de tweede halve finale van het dubbeltoernooi. Na bijna twee uur winnen Kevin Krawietz en Horia Tecau door middel van een super tiebreak: 7-6, 6-7, 10-6. Tecau dubbelde jarenlang met de Nederlander Jean-Julien Rojer en won met hem in 2015 het dubbeltoernooi in Rotterdam. Morgen neemt hij het in de finale op tegen Nikola Mektic en Mate Pavic, die zich eerder vandaag al plaatsten voor de eindstrijd. De dubbelfinale begint zondag om 13:00 uur.



18:01 Krawietz/Tecau wint eerste set

Kevin Krawietz en Horia Tecau winnen de eerste set van Henri Kontinen en Edouard Roger-Vasselin na een tiebreak. Een lange set van bijna een uur op het center court. De winnaar speelt morgen in de finale tegen het Kroatische duo Nikola Mektic en Mate Pavic.



16:54 Rublev pakt tiebreak en plaatst zich voor eerste finale in Rotterdam

Liefst drie keer plaatste Rublev een mini-break in de tiebreak, die hij uiteindelijk eenvoudig won met 7-2. Zo plaatst de Russische nummer 8 van de wereld zich voor de eerste keer in zijn loopbaan voor de finale in Ahoy. Een prima resultaat na de kwartfinales in 2018 en 2020.

Tsitsipas kreeg te weinig grip op de sterke forehand en service van zijn tegenstander. Na ruim anderhalf uur besliste Rublev de partij met een mooie stopvolley.

Zondag om 15:30 uur speelt hij in de finale tegen Borna Coric of Marton Fucsovics. Inmiddels heeft hij 19 partijen achter elkaar gewonnen in 500-toernooien; wellicht morgen zijn twintigste?



16:47 Tiebreak moet beslissing brengen in de tweede set

De nummers 2 en 4 van de plaatsingslijst doen weinig voor elkaar onder en daarom draait de tweede set uit op een tiebreak. De laatste tiebreak die ze tegen elkaar speelden was in de beslissende derde set tijdens de ATP Finals vorig jaar. Toen won Tsitsipas. Dat moet hij nu weer doen om niet uitgeschakeld te worden.



16:34 Geen breekkansen in tweede set bij Tsitsipas-Rublev

De tweede set verloopt vooralsnog op service. Beide spelers hebben nog geen breakpoint gehad. Tsitsipas krijgt iets meer grip op de forehand van de Rus, die laat zien ook aan het net behendig te zijn. Rublev leidt met 5-4 en Tsitsipas serveert om in de wedstrijd te blijven.



16:23 Ahoy krijgt Britse rolstoelfinale

In het rolstoeltoernooi schakelt de Brit Gordon Reid topseed Gustavo Fernandez uit: 6-3, 6-2. In de finale speelt hij zondag tegen Alfie Hewett, die eerder vandaag na een lange partij won van de Belg Joachim Gerard: 6-3, 6-7, 6-3.



16:00 Rublev profiteert van slordige Tsitsipas

Vijf breakkansen kreeg Tsitsipas in de eerste set, maar hij wist er geen één te verzilveren. Op 5-3 kwam hij 0-40 achter en Rublev sloeg wél direct toe. Zo profiteert hij van een slordige game van de als tweede geplaatste Griek. De laatste twee onderlinge ontmoetingen werden gewonnen door Tsitsipas. Doorbreekt Rublev vandaag die reeks?



15:48 Rublev dicteert en leidt met break voorsprong

Rublev en Tsitsipas maken de hoge verwachtingen waar. Een heerlijke partij met lange slagenwisselingen. De Griek verliest zijn service in de derde game en krijgt ook meerdere breekkansen op de service van Rublev, maar met zijn harde forehand werkt de Rus de breakpoints weg. Na ruim een half uur spelen leidt Rublev met 4-3. Een break voorsprong dus.

15:03 - Tenniswereld kijkt uit naar Tsitsipas-Rublev

Nadat het Kroatische koppel Mektic/Pavic zich heeft geplaatst voor de finale in het dubbelspel zijn alle ogen gericht op de eerste halve finale bij de mannen: Stefanos Tsitsipas (ATP-6) tegen Andrey Rublev (ATP-8). Het zijn de twee jongste spelers uit de mondiale top-10 en de nummers 2 en 4 van de plaatsingslijst in Rotterdam.

Het is lastig een favoriet aan te wijzen. In onderlinge ontmoetingen leidt de Griek met 3-2, maar de Rus is bezig aan een reeks van maar liefst 18 opeenvolgende overwinningen in 500-toernooien. Vorig jaar versloeg hij Tsitsipas nog in de finale van Hamburg.

Tsitsipas en Rublev kennen elkaar door en door. In 2014 vochten zij al samen om de nummer één positie in de juniorenranking, een positie die ze allebei veroverden. Inmiddels zijn ze een gevestigde naam tussen de grote mannen. De 22-jarige Tsitsipas is de jongste speler die van Federer, Nadal en Djokovic wist te winnen en geen enkele speler won vorig jaar zoveel toernooien als Rublev. De Rus won er liefst vijf, waaronder Hamburg, Sint Petersburg en Wenen na elkaar.

Om half 8 wordt de tweede halve finale gespeeld tussen Borna Coric en Marton Fucsovics, maar wat de uitslag ook wordt: de winnaar is hoe dan ook de underdog tegen de finalist die vanmiddag bekend wordt.