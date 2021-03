Excelsior komt er niet aan te pas in Almere en verliest met ruime cijfers

Het is Excelsior niet gelukt om zaterdagmiddag een resultaat te halen in Almere. De Rotterdammers gingen met 4-1 onderuit tegen de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie, dat ook nog een strafschop mistte in de eerste helft.

Almere City stichtte in de openingsfase het meeste gevaar, maar spits Thomas Verheydt liet twee grote kansen onbenut; hij raakte de paal en schoot even later van dichtbij rakelings over het doel van Alessandro Damen. Excelsior kreeg via Ómarsson een kans om de score te openen, maar de IJslandse spits schoot over.

Gemiste strafschop doet Almere niets

Na een halfuur voetballen kreeg Almere City een strafschop nadat Abdallah Aberkane een overtreding maakte op Mees Kaandorp, maar Verheydt zag zijn inzet gepakt worden door Damen. De Excelsior-doelman keepte zijn honderdste wedstrijd in dienst van de Rotterdammers.

Toch kwam de thuisploeg voor rust op een 2-0 voorsprong door twee doelpunten van Faris Hammouti. Hij schoot de 1-0 binnen uit de rebound en wist voor rust de score te verdubbelen met een hard schot van dichtbij.

Weinig kansen Excelsior

Na rust ging Excelsior op zoek naar de aansluitingstreffer, en die viel bijna via Reuven Niemeijer. De aanvaller van Excelsior zag een knap schot na de stuit gekeerd worden door Almere-keeper Michael Woud.

In het restant van de wedstrijd kwam Excelsior niet meer zo dicht bij een doelpunt. De wedstrijd werd beslist door Xian Emmers, die de 3-0 maakte voor Almere City. Invaller Ahmad Mendes Moreira redde in de slotminuten nog wel de eer voor de club uit Kralingen; hij schoot met zijn linker via de paal raak. Maar in de blessuretijd bracht John Yeboah, invaller aan de kant van Almere City, de marge weer op drie doelpunten.

De nederlaag betekent dat Excelsior voorlopig blijft steken op een teleurstellende tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Volgende week vrijdag nemen de Rotterdammers het in Kralingen op tegen Jong FC Utrecht.

Almere City - Excelsior 4-1 (2-0)

37' Faris Hammouti 1-0

44' Faris Hammouti 2-0

79' Xian Emmers 3-0

88' Ahmad Mendes Moreira 3-1

90' John Yeboah 4-1

Opstelling Excelsior: Damen, Horemans, Matthys, Van der Meer, Aberkane, Wieffer, Bruins (72' Van Rooijen), Baas (60' Mendes Moreira), Niemeijer, Zwarts (82' Van Delft), Omarsson