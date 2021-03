Nieuwe topman Rotterdamse Eneco: 'We stoppen met verfoeide deur-aan-deurverkoop, gaan voor verduurzaming'

Het gaat niet snel genoeg met duurzame energie. As Tempelman, de nieuwe topman van het Rotterdamse Eneco, praat er bevlogen over in het interviewprogramma 'De Verdieping' op Radio Rijnmond. "We moeten begrijpen wat klanten willen en ze zo meenemen naar verduurzaming. Dat is iets anders dan ons verfoeide deur-aan-deurverkoop. Daar zijn we dan ook mee gestopt."

Hij is nog maar kort de algemeen directeur van het Rotterdamse energiebedrijf, nadat hij zijn halve leven werkte bij Shell. Maar de 'groene missie' sprak hem aan. Hij ziet dat hij zelf ook een soort 'transitie' doormaakt: zat Tempelman eerst in de olie-business, daarna bemoeide hij zich met gas, vooral in Azië. En nu is hij terug in Rotterdam, in het hoofdkantoor tussen Rotterdam en Capelle.

Begrip voor argwaan

Hij snapt heel goed dat er enige argwaan is, als hij zo vurig spreekt over verduurzaming. Hij komt immers van Shell en is nu topman van een energiebedrijf. Maar hij betwist dit en zegt dat energiebesparing commercieel heel interessant kan zijn.

De consumenten nemen al voor het grootste deel groene stroom af. Nu nog de industrie: die staat huiverig tegenover groene stroom. Hoe zit het met de continuïteit van energie? Wat als het niet waait of de zon zich verstopt achter de wolken? Tempelman veert er alleen maar van op. "Het gaat hard. Er zijn steeds slimmere technieken om het aanbod 'glad te strijken'. En: ik zie veel mogelijkheden met waterstof."

Hij is trots op de Rotterdamse projecten van Eneco. zoals de duurzame samenwerking met vervoerder RET of de zonnedaken van Ahoy.

As Tempelman was te gast in 'De Verdieping', het interviewprogramma van Rijnmond. Iedere vrijdagavond om 18:00 uur op Radio Rijnmond en 24/7 via de podcast: