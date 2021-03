Ruim 100 mensen protesteren bij Grotekerkplein in Rotterdam voor gelijke rechten vrouwen: 'De strijd blijft belangrijk'

Op het Grotekerkplein in Rotterdam protesteerden zaterdagmiddag ruim honderd mensen tegen onderdrukking en ongelijkheid van de vrouw, in het kader van Internationale Vrouwendag. Van sekswerkers die streden voor het vrij kunnen uitoefenen van hun beroep tot mensen van verschillende politieke partijen en zij die opboksen tegen het patriarchaat. "Iedereen staat er vanuit een eigen insteek."

Dat zegt Lies Roest. Zij is fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam. Ook zij was aanwezig bij de 'bescheiden demonstratie', zoals ze het zelf noemt. "Ik sta er, omdat ik de strijd voor vrouwenrechten nog steeds heel belangrijk vind."

Verschillende sprekers

De vrouwenmanifestatie is georganiseerd door Dona Daria, het kenniscentrum voor emancipatie in Rotterdam. "Sta op, kom in verzet en verbind! In aanloop naar de Internationale Vrouwendag zeggen vrouwen in Rotterdam op zaterdag 6 maart NEE tegen onderdrukking en ongelijkheid", valt op hun website te lezen. De demonstratie was aangemeld bij de gemeente Rotterdam.

De demonstratie duurde van 15:00 uur tot 17:00 uur. Verschillende sprekers vertelden hun verhaal. "Er was een speech van twee moeders die gedupeerden zijn van de toeslagenaffaire. Ook vertelde iemand over de femicide van vrouwen waarbij vrouwen door hun (ex)-partner worden vermoord. Er kwam een zangkoortje langs. Het was allemaal heel divers", vertelt Roest.

De demonstranten hielden zich aan de coronamaatregelen. Zo stonden zij anderhalve meter uit elkaar, droegen de meeste demonstranten een mondkapje en werd de microfoon op het podium na elke spreker netjes schoongemaakt. Ook waren op het grasveld stippen aangebracht voor het garanderen van voldoende afstand.