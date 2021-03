RIVM: 615 nieuwe coronabesmettingen, meer dan gemiddeld

Het RIVM meldt zaterdag 615 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen dat op 536 ligt.

Het aantal besmettingen per dag fluctueert de afgelopen dagen en dat is volgens het RIVM normaal. Zo zijn er vrijdag 469 besmettingen gemeld, donderdag 580 besmettingen, woensdag 539, dinsdag 550 en maandag 477. Ten opzichte van vorige week is er deze week een stijging in het aantal besmettingen te zien.

In de afgelopen 24 uur zijn er volgens het RIVM vijf regiogenoten overleden aan het coronavirus. Zij komen uit Barendrecht (2), Zwijndrecht (2), Rotterdam (1). Vrijdag overleden er ook vijf mensen aan de gevolgen van het virus.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg de afgelopen 24 uur met tien. Dat is evenveel als vrijdag.

Landelijk zijn er 5378 nieuwe coronabesmettingen gemeld, dat zijn er 673 meer dan vrijdag. Het cijfer is hoger dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 4526 mensen positief getest werden.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 9 - 1669

Albrandswaard: 10 - 2059

Barendrecht: 12 - 3510

Brielle: 2 - 954

Capelle aan den IJssel: 26 - 4929

Dordrecht: 52 - 9309

Goeree-Overflakkee: 23 - 2988

Gorinchem: 4 - 2756

Hardinxveld-Giessendam: 13 - 1886

Hellevoetsluis: 14 - 2120

Hendrik-Ido-Ambacht: 14 - 2311

Hoeksche Waard: 23 - 5160

Krimpen aan den IJssel: 10 - 2575

Lansingerland: 16 - 4498

Maassluis: 14 - 2335

Molenlanden: 16 - 3524

Nissewaard: 27 - 5507

Papendrecht: 11 - 2225

Ridderkerk: 31 - 3622

Rotterdam: 217 - 51606

Schiedam: 24 - 6320

Sliedrecht: 12 - 2342

Vlaardingen: 23 - 5720

Westvoorne: 5 - 694

Zwijndrecht: 14 - 3542

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.