Feyenoord werkt aan doelsaldo tegen armetierig VVV (6-0)

Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo overtuigend met 6-0 gewonnen. De ploeg van trainer Dick Advocaat leidde na een halfuur al met 3-0. De Rotterdammers hadden hun voorgaande drie competitiewedstrijden niet gewonnen, maar waren in De Kuip veel sterker dan de Limburgers.

In de openingsfase had Feyenoord veel de bal, maar dat leidde niet direct tot veel kansen. De eerste kans die de Rotterdammers creëerden was wel meteen raak: Jens Toornstra schoot de bal laag langs keeper Thorsten Kirschbaum. Nadat Orkun Kökçü een afstandsschot gekeerd zag worden door diezelfde doelman, verdubbelde Geertruida de voorsprong voor Feyenoord. De verdediger scoorde uit een hoekschop van Steven Berghuis al zijn vijfde competitiedoelpunt van dit seizoen.

Voor rust al beslist

Ook na de tweede treffer bleef Feyenoord vroeg druk zetten op de ploeg uit Venlo. Na een half uur spelen werd het 3-0. Kökçü stuurde Bryan Linssen weg met een mooie steekpass en de spits van Feyenoord bleef heel koel oog in oog met keeper Kirschbaum. Voor het rustsignaal had Feyenoord de voorsprong nog verder kunnen uitbreiden, maar een gekruld schot van Tyrell Malacia werd prachtig gered door Kirschbaum en een kopbal van Leroy Fer uit een hoekschop ging maar net over het doel.

Na rust nam de ploeg van trainer Dick Advocaat in eerste instantie wat gas terug en kwam VVV meer aan aanvallen toe. Maar zonder de geblesseerde spits Giorgos Giakoumakis creëerde de ploeg uit Venlo geen grote kansen. De eerste grote kans die Feyenoord na rust kreeg was wederom raak. Toornstra schoot een afvallende bal keihard in het doel voor de 4-0.

Grootste uitslag dit seizoen

Het vijfde doelpunt van Feyenoord was het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Steven Berghuis krulde met zijn linker de bal met veel gevoel in de verre hoek. Vijf minuten voor tijd zorgde Eric Botteghin er uit een hoekschop voor dat Feyenoord zijn grootste overwinning van dit seizoen behaalde. Dat doelpunt, de 6-0, bleek het laatste doelpunt van het duel.

De volgende competitiewedstrijd van de Rotterdammers is de belangrijke uitwedstrijd tegen PSV. Feyenoord staat momenteel op een vierde plek, één punt boven Vitesse, dat zondag nog in actie komt tegen AZ. PSV - Feyenoord begint volgende week zondag om 14:30 en is uiteraard ook live te volgen op Radio Rijnmond.

Feyenoord - VVV Venlo 6-0 (3-0)

13' Jens Toornstra 1-0

19' Lutsharel Geertruida 2-0

31' Bryan Linssen 3-0

62' Jens Toornstra 4-0

73' Steven Berghuis 5-0

85' Eric Botteghin 6-0

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia (70' Haps); Toornstra, Fer (70' Diemers), Kökcü (77' Teixeira); Berghuis, Linssen (70' Bozeník), Sinisterra (77' Jørgensen)