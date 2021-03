Advocaat na monsterscore Feyenoord: 'Het liefst spelen we elke week zo'

Feyenoord versloeg VVV Venlo zaterdag met maar liefst 6-0 in De Kuip. Voor de Rotterdammers betekende dat de grootste overwinning van dit seizoen tot nu toe. Trainer Dick Advocaat was na afloop van de wedstrijd vanzelfsprekend blij met de overtuigende overwinning.

Voor Feyenoord was de winst op VVV de eerste overwinning sinds er op 14 februari met 5-0 van Willem II werd gewonnen. Daarna volgden er drie competitienederlagen en een uitschakeling in de beker.

"Het liefst spelen we elke wedstrijd zoals we vandaag deden", laat Advocaat weten na de 6-0 tegen VVV. "Maar dat lukt niet altijd. Hiervoor hebben we vier keer achter elkaar mindere resultaten behaald, maar dat blijven ook gewoon lastige wedstrijden." Hiermee doelt Advocaat op de afgelopen vier uitwedstrijden tegen FC Twente, FC Groningen en AZ en de verloren bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen.

Blessure Bijlow

Feyenoord moest het in de gewonnen wedstrijd tegen VVV opnieuw stellen zonder keeper Justin Bijlow. Over de blessure van Bijlow zei Advocaat het volgende: "Dat is niet ernstig, maar we moeten Justin tegen zichzelf in bescherming nemen. Maandag gaat hij weer vol trainen en dan zien we in de loop van de week wel wat er gebeurt."

De volgende competitiewedstrijd van Feyenoord is een hele belangrijke. De Rotterdammers nemen het volgende week zondag in Eindhoven op tegen PSV. Die wedstrijd begint om 14:30 en is ook live te volgen op Radio Rijnmond.

Het hele interview met trainer Dick Advocaat na de wedstrijd Feyenoord - VVV Venlo is hieronder te bekijken.