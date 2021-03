Jens Toornstra over ruim 250 wedstrijden in Feyenoord 1: 'Dan denk ik dat ik het gewoon goed heb gedaan'

Feyenoord rekende zaterdag in de eigen Kuip met 6-0 af met VVV-Venlo. Eén van de uitblinkers in De Kuip was Jens Toornstra, die twee van de zes doelpunten voor zijn rekening nam. Maar Toornstra was niet alleen in aanvallend opzicht belangrijk voor de Rotterdammers.