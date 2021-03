Eerste finaledag WK shorttrack in Dordrecht: niet de dag van Knegt, wel van De Laat

Itzhak de Laat na zilver op WK in Dordrecht: 'Ik had zelfs goud kunnen winnen'

"Ik denk dat het organisatorisch nog veel meer werk is dan op een normaal WK." Dat zegt Bas Middelkoop, projectleider van het WK shorttrack in Dordrecht. Het evenement zou eigenlijk in Rotterdam Ahoy plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis ging dat niet door. In de Sportboulevard in Dordrecht begon zaterdag het finaleweekend.

De verrassing van de eerste finaledag was de Nederlander Itzhak de Laat, die een zilveren medaille won op de 1500 meter. "Dit is de eerste keer dat ik in een WK-finale sta en dan meteen een zilveren plak", zegt de shorttracker stralend. "Toen ik over de finish kwam dacht ik zelfs nog even dat ik goud had kunnen winnen, maar hoe langer ik er over na denk, hoe blijer ik ben dat ik gewoon de tweede van de wereld ben."

Niet de dag van Knegt

Een shorttracker die minder blij zal zijn met het begin van het finaleweekend, is Sjinkie Knegt. De Fries ging onderuit in de halve finales van de 500 meter en werd vervolgens ook gediskwalificeerd in de halve finale van de 1500 meter na een foute inhaalactie. Vooral over die diskwalificatie is Knecht gefrustreerd. "Ik deelde maar een heel klein duwtje uit," zegt Knegt. "Op basis van de nieuwe regels zit de scheidsrechter er flink naast."

Tekst gaat verder onder het interview met Sjinkie Knegt.



Zondag staat de tweede en laatste finaledag van het WK shorttrack in Dordrecht op het programma, met onder meer de finales op de 1000 meter.

Schulting oppermachtig

Bij de dames was Suzanne Schulting zaterdag oppermachtig in Dordrecht. Na het behalen van de wereldtitel op de 1.500 meter reed ze ook op de 500 meter onbedreigd naar het goud.

Er staat na twee dagen sowieso geen maat op Schulting, die alle negen races winnend wist af te sluiten. Nadat ze zich in 2019 voor het eerst 's werelds beste had getoond in het klassement, jaagt ze dit weekeinde op haar tweede allroundtitel.

Bekijk hierboven de volledige interviews met Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en projectleider van het WK shorttrack Bas Middelkoop.